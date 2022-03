Les Anglais ont fini par craquer

Handicapé par un carton rouge dès la première minute, on a cru au pire pour l'Angleterre, dans un choc qui aurait pu tourner court. L'essai de Lowe venait directement bonifier l'avantage numérique des Irlandais, qui mettaient d'emblée une pression monstrueuse sur le XV de la Rose. Doris croyait même faire le break dès la 11e minute de jeu, mais l'essai était finalement refusé pour un en-avant.

Mais portés par leur mêlée et un sentiment de révolte clair, les hommes d'Eddie Jones relevaient finalement la tête, profitant de l'incroyable indiscipline irlandaise en première période. En seconde période, ce sont même les Anglais qui, emportés par l'ambiance de Twickenham, revenaient à hauteur de leurs adversaires. Morts de faim sur chaque ballon, ils mettaient une pression énorme sur le XV du Trèfle, forcé de commettre des erreurs. Mais physiquement, la cadence était finalement élevée et l'Irlande se libérait grâce à l'essai de Jack Conan.

Le tournant : Ewels, rouge précoce

On ne pensait pas que ce choc débuterait ainsi. Dès la première minute de jeu, lors d'une attaque irlandaise, monsieur Raynal demandait l'assistance vidéo pour un geste jugé dangereux de la part de Charlie Ewels sur l'Irlandais James Ryan, resté au sol. Au ralenti, l'image est très claire et ne laisse aucun doute : le deuxième ligne anglais se rendait coupable d'un plaquage tête contre tête sur son homologue. L'arbitre français du match n'eut alors d'autre choix que d'expulser Ewels.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Charlie Ewels (Angleterre) a été expulsé face à l'IrlandeIcon Sport

À 14 contre 15 pendant 79 minutes, les Anglais ont globalement su résister aux nombreux assauts irlandais. Mais la réalité les a finalement rattrapé lorsque physiquement, il est devenu trop dur pour eux de suivre. Ils craquaient en fin de match, laissant le point de bonus offensif à leurs adversaires.

La surprise : Genge a humilié Furlong

Tadgh Furlong est un des meilleurs - si ce n'est le meilleur - piliers droits au monde. L'Irlandais a pour habitude de martyriser ses adversaires directs, que ce soit dans le jeu courant ou en conquête. Mais ce samedi après-midi, il a vécu un véritable enfer face à Ellis Genge. Le pilier anglais a tout simplement tordu son adversaire direct en mêlée, le faisant reculer à de nombreuses reprises.

On pourrait presque parler d'humiliation dans ce secteur, au vu des énormes poussées subies par Furlong dans ce secteur. Parfois soulevé et défié du regard par "Baby Rhino", le pilier du Leinster a été pénalisé cinq fois. Ce travail phénoménal de Genge et de la mêlée anglaise - pourtant complétée par des trois-quarts en l'absence d'Ewels - a permis aux hommes d'Eddie Jones de rester dans le match, et même de prendre un certain ascendant à un moment du match.

Le détail qui change tout : l'Irlande prend le bonus offensif

Le XV du Trèfle a beaucoup gâché sur la pelouse de Twickenham. Les hommes d'Andy Farrell ont souvent réussi à faire plier la défense anglaise, sans pour autant réussir à concrétiser par des essais, malgré ceux de Lowe et Keenan en première période. Si bien qu'à dix minutes de la fin, l'objectif était avant-tout de s'imposer, avant de penser au bonus offensif.

Tournoi des 6 Nations 2022 - James Lowe (Irlande) après son essai face à l'AngleterreIcon Sport

Heureusement pour les visiteurs, l'Angleterre a craqué physiquement dans les dernières minutes de match. Jack Conan puis Finlay Bealham s'écroulaient en terre promise, permettant aux leurs d'empocher cinq points ce samedi. Au classement, cela signifie que l'Irlande reste proche de la France et rêve toujours de la victoire finale. Ainsi, les Bleus seront dans l'obligation de s'imposer pour être assurés de remporter le Tournoi, puisqu'un simple match nul face à l'Angleterre ne suffirait pas. L'Irlande met la pression.

La question : les Bleus doivent-ils craindre l'Angleterre ?

Malgré la défaite, le XV de la Rose a montré de grosses aptitudes, notamment en mêlée fermée et dans l'état d'esprit contre l'Irlande. Même s'il semble que les Français peuvent leur être supérieurs, il ne faut jamais enterrer ces Anglais, surtout dans un Crunch qui s'annonce électrique samedi prochain. D'où cette question : dans le match qui est censé être la conclusion d'un Grand Chelem historique, les Bleus doivent-ils craindre l'Angleterre ?