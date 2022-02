François Cros (3e ligne aile - 12 sélections - Stade toulousain)

Fabien Galthié n’a pas hésité une seule seconde. Après avoir choisi de placer François Cros sur le banc des « finisseurs » contre l’Italie, lors de la première journée du Tournoi des 6 Nations, le sélectionneur du XV de France a cette fois-ci titularisé le flanker toulousain, au détriment de Dylan Cretin, pour affronter l’Irlande. Et pour cause. Ce dernier offre un profil plus dense pour répondre au combat proposé par les Irlandais. Au cœur de cette troisième ligne tricolore avec Grégory Alldritt et Anthony Jelonch, créditée de 14 plaquages de moyenne lors de la victoire sur les Blacks en novembre dernier, Cros (1,90 m ; 107 kilos) est connu pour son abattage dans les zones de ruck. Un périmètre qui s’annonce capital au cours de l’opposition à venir. Sa capacité à ralentir ou contester les ballons adverses n’est plus à prouver.

Test Match - François Cros (France) contre l'ItalieIcon Sport

Colosse discret mais adoubé par ses pairs, Cros marche plus que jamais dans les pas d'un certain Thierry Dusautoir, celui là-même qu'il remplaça le jour de ses grands débuts chez les professionnels, lors d'un match de Coupe d'Europe à Oyonnax, en janvier 2016. Son retour dans le XV de départ s’explique donc par la volonté du staff de renforcer ce secteur du jeu au sol dans lequel les Bleus n’ont pas été particulièrement à leur avantage la semaine dernière contre l’Italie. Et c’est encore plus vrai quand on connaît la qualité des Irlandais dans cette zone. François Cros apparaît tel l’homme idoine, d’autant qu’il offre aussi de vraies certitudes dans le secteur de la touche, où il excelle et où il est très souvent sollicité en club. Avec lui, Fabien Galthié se couvre donc dans le jeu au sol, sans déshabiller sa conquête aérienne.

Caelan Doris (3e ligne aile - 13 sélections - Leinster)

A seulement 23 ans, il est déjà un élément majeur de la sélection irlandaise. Certes, Caelan Doris ne comptabilise que 13 sélections et 2 essais avec le XV du Trèfle, mais son dynamisme et sa puissance (1m93,106kg) font de lui aujourd’hui un indéboulonnable de la troisième ligne celtes. Cet ancien du Blackrock College, élu meilleur joueur de la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2018, a été nommé meilleur joueur de la dernière tournée d'automne, toutes nations confondues. Avec 26 % des votes il a devancé le deuxième ligne Springbok de Toulon, Eben Etzebeth (22%), et l’arrière de l’Angleterre Freddie Steward (20%). Une juste récompense tant ce joueur au profil hybride – il peut aussi bien évoluer au poste de flanker que de troisième ligne centre – a été un élément majeur de la sélection irlandaise invaincue lors de la série.

Test match - Caelan Doris (Irlande) face aux All Blacks (Nouvelle-Zélande)Icon Sport

Le point d’orgue ? Sa prestation XXL contre les All Blacks (victoire 29-20) lui a permis d’être élu homme du match avec 12 plaquages, 84 mètres parcourus ballon en main et 2 défenseurs battus. Des chiffres éloquents. Il est surtout un atout pour son équipe par sa capacité à porter le ballon. Un exemple ? Doris a été crédité de 36 courses ballon en main lors de l’Autumn Nations Series – plus que n’importe quel autre joueur - tout en participant à 99 rucks sur les trois matchs. Des chiffres pharaoniques qui illustrent son immense activité tant dans le jeu courant que dans le jeu au sol. Seul point noir de sa jeune carrière : il a déjà subi plusieurs commotions importantes. La première lors de son baptême international contre l’Ecosse en 2020. Quatre petite minutes de jeu et puis s’en va… La seconde, dans le tournoi 2021, le contraignant au forfait général dans la compétition. A part ça ? On attend son duel avec François Cros avec impatience.