Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette journée de jeudi aura vu les supporters du Stade toulousain et de l'équipe de France vivre un ascenseur émotionnel ! En conférence de presse hebdomadaire, Ugo Mola a été invité à réagir sur la situation de son demi de mêlée, a priori forfait. Celui-ci a indiqué : "Pour l'instant il est blessé, on va attendre de voir s'il récupère, je pense que vous ne le verrez pas ce week-end. Il est en délicatesse, en gros pour répondre à une question à laquelle je n'ai pas envie de répondre, je vous dis juste qu'il est blessé et j'espère que ça ira pour tout le monde et notamment pour l'équipe de France."

Sollicité à nouveau sur le sujet afin d'en savoir plus sur l'état de sa blessure, le manager des champions de France et d'Europe a ajouté, de façon évasive : "Vous allez le savoir, ne vous inquiétez pas l'équipe de France va communiquer bientôt." Ce qui a provoqué un tollé dans la foulée de cette déclaration. Immédiatement, on a craint que le maître à jouer du XV de France, sacré meilleur joueur du monde par World Rugby 2021, manquerait le Tournoi des 6 Nations. Celui-ci avait été décrit comme "fatigué" suite à un état grippal pour justifier son absence du déplacement à Clermont le 1er janvier. Le mystère autour de son indisponibilité a donc pris une ampleur considérable ce jeudi.

Par la suite, c'est sur Rugbyrama qu'on apprenait que son absence était due à un souci au genou. Antoine Dupont a subi une infiltration au genou pendant les fêtes de fin d'année. Cette blessure bénigne l'empêche donc d'affronter les Wasps ce samedi, dans le cadre de la 3e journée de Champions Cup. Mais ça ne remet pas en cause sa participation au Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. La compétition historique débutera pour les Bleus le 6 février prochain avec la réception de l'Italie à Paris. Le sélectionneur Fabien Galthié annoncera sa liste des 42 joueurs ce mardi.