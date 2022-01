C’est presque devenu une habitude à chaque annonce du staff tricolore, un joueur inattendu vient se glisser au milieu des Antoine Dupont, Grégory Alldritt ou encore Cyril Baille. Le devenu célèbre "ovni" de cette liste des 42 est facilement ressorti aux yeux de tout le monde : il s'agit de Daniel Bibi Biziwu.

Le jeune pilier clermontois a été sélectionné à la grande surprise de tous les observateurs, y compris Bertrand Rioux, le directeur du centre de formation de Clermont : "Bien évidemment que cela a été une grande surprise, c’est normal. On croit bien sûr en lui, on sait qu’il peut avoir le niveau mais je ne pensais pas que ça allait arriver si rapidement."

Il est vrai qu’à y regarder de plus près, la convocation du pilier gauche de 20 ans a de quoi surprendre. Étaient avancés les noms de Reda Wardi et Thierry Paiva pour la place dans cette liste, c’est finalement Bibi Biziwu qui rafle la mise. Le tout avec une expérience minime du haut niveau. La saison dernière, sa première avec le groupe professionnel des Jaunards, il a disputé 12 rencontres de Top 14. Pour ce qui est de l’exercice en cours, Daniel Bibi Biziwu en est à trois apparitions en championnat, toutes en tant que titulaire. Quelques feuilles de match qui ont suffi pour taper dans l'œil du sélectionneur français et de l’ensemble de son staff.

Tout du pilier moderne

Dans le rugby de nos jours, certains, avares du beau jeu et des grandes envolées oublient parfois la première fonction d’un pilier : être costaud en mêlée. De ce côté-là, peu d’inquiétudes avec Daniel Bibi Biziwu. Le jeune clermontois a fait ses preuves et continue de les faire à gauche de toutes les premières lignes qu’il a composées. "En mêlée fermée, c’est un monstre, se réjouit Bertrand Rioux. En plus de cela, il est très actif dans le jeu, aime porter la balle, gratter dans les rucks, il a tout du pilier moderne ! Mais la moindre des choses pour un pilier, c’est d’être solide en mêlée. Daniel l’a bien compris et le démontre." Preuve de sa vitesse, Bibi Biziwu a commencé au centre puis troisième ligne dans les catégories jeunes de Massy, club où il est formé.

Actif, mobile au solide gabarit sans être dans la démesure (1,85 m ; 108 kg), la comparaison physique avec Jean-Baptiste Gros est rapidement faite. Quelques similitudes existent entre les styles de jeu du Toulonnais et du Clermontois. Les deux joueurs se retrouveront donc ce dimanche avec les tenues frappées du coq sur les épaules.

Il incarne l’avenir à Clermont… et bientôt des Bleus ?

Loin de nous l’idée de se précipiter concernant ce gamin de 20 ans qui a tout juste 15 matchs de Top 14. Durant les prochaines semaines, il va connaître ses premiers entraînements à haute intensité avec les Bleus. Des séances qui vont lui servir quoi qu’il arrive pour la suite de sa carrière.

Oui, il y a très peu de chance de voir le joueur né à Viry-Châtillon (Essonne) connaître sa première sélection durant ce Tournoi des 6 Nations. Avec Baille et Gros, le numéro un des Bleus est bien gardé. Mais après avoir disputé le 6 Nations avec l’équipe de France des moins de 20 ans l’été dernier, c’est un pas de plus dans le développement du jeune auvergnat. Il est trop tôt pour dire s’il incarne l’avenir des Bleus au poste. En tout cas, à l’ASM, on ne se pose plus la question si, oui ou non, Daniel Bibi Biziwu a les épaules pour être titulaire avec l’ASM lors des prochaines saisons.

"Il a tout juste 20 ans, c’est fort ce qu'il fait ! Il est en concurrence à Clermont avec Peni Ravai, Étienne Falgoux ou encore Giorgi Beria et il est arrivé à se faire une bonne place dans la rotation, cela veut tout dire", déclare le président du centre de formation de l’ASM.

C’est pour toutes ces raisons que les club auvergnat a déjà offert un contrat sur la durée à sa jeune pépite. La saison dernière, Daniel Bibi Biziwu a prolongé de trois saisons son bail dans le club qu’il a rejoint à 17 ans, soit jusqu’en 2024. "Nous voulions le faire signer pour plus longtemps, mais comme il est sous convention de formation, ce sont trois ans maximum de contrat", avoue Bertrand Rioux.

Une chose est certaine, Bibi Biziwu incarne la nouvelle génération qui prend le pouvoir en Auvergne. Peut-il se faire une place au soleil dans le groupe France ? Rien n’est moins sûr. Mais dans le rugby, cela va parfois très vite, il en est lui-même une magnifique preuve.