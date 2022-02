Comme cela a été largement repris, nos Bleus ont fait "le boulot", ce dimanche face à l'Italie. La victoire bonifiée a été acquise et c'est bien là l'essentiel. Mais comment ne pas penser au prochain adversaire du XV de France ? L'Irlande viendra au Stade de France se frotter aux partenaires d'Antoine Dupont. Mais celle-ci a montré de bien plus larges satisfactions ce samedi. D'une part, sur la discipline. C'est le nerf de la guerre du rugby de haut niveau, et les joueurs au Trèfle l'ont bien compris et l'ont parfaitement appliqué : contre le pays de Galles, tenant du titre, ils n'ont concédé aucune pénalité en première mi-temps. Le premier coup de sifflet à leur encontre n'est intervenu qu'à la 54e minute !

6 Nations 2022 - Garry Ringrose (Irlande)Icon Sport

Pourtant, impossible de ne pas saluer l'agressivité avec laquelle ils sont montés sur les porteurs de balle gallois. En aucun cas on ne peut leur reprocher de ne pas être "montés fort". Cette grande discipline est donc d'autant plus honorable. Au total, les hommes d'Andy Farrell n'ont concédé que 6 pénalités. Pour les Bleus contre l'Italie, c'est plus du double, avec 14 fautes sanctionnées. Tous les secteurs ont été touchés (mêlée fermée, ruck...) mais on notera particulièrement les 5 hors-jeux signalés contre la défense tricolore. Le contre-coup de la philosophie de jeu de Fabien Galthié ? Peut-être, plus simplement, les signes d'une équipe qui se retrouve, comme le mentionnait le sélectionneur par intérim Raphaël Ibanez à la mi-temps au micro de France 2 : "le constat est que l'équipe n'a pas joué ensemble depuis trois mois et ça s'est ressenti sur les vingt premières minutes. Les Italiens ont bien exploité nos quelques erreurs commises."

L'Irlande est-elle la favorite de ce Tournoi ? Sondage 1777 vote(s) Oui Non

À cela on peut opposer l'unité qui lie les Irlandais tant en sélection qu'en club, puisque la moitié du groupe est issue du Leinster (16 joueurs sur 32). Ce qui aide nécessairement les automatismes entre les joueurs sur le pré. De plus, on ne peut omettre de mentionner la très belle forme des provinces irlandaises en Coupe d'Europe. Le Stade de France recevra donc un sommet samedi prochain entre deux nations promises au titre, qui sont aujourd'hui les deux premières au classement avec 5 points. Et si le Tournoi se jouait samedi ?