En sélection, l'un est titulaire au poste de demi de mêlée depuis le mois de novembre 2017, l'autre est régulièrement sur la feuille de match en tant que titulaire ou remplaçant à l'ouverture. Tous deux étaient incertains en raison de blessure à vingt jours du début du Tournoi. Eh bien seul le premier, Antoine Dupont, fait partie de la première liste de 42 joueurs du sélectionneur du XV de France Fabien Galthié. Matthieu Jalibert, sorti en cours de match ce week-end, ne pourra jouer pendant les deux prochaines semaines.

Antoine Dupont avait suscité de vives réactions la semaine passée. La raison ? Une blessure supposée assez sévère pour le tenir écarté du Tournoi des 6 Nations. C'est une réponse évasive de son entraîneur à Toulouse Ugo Mola, en conférence de presse, qui avait alimenté une série de questionnements commencée avec la longue et énigmatique absence du numéro 9. Celui-ci n'a en effet pas joué en compétition depuis plus d'un mois et le déplacement des Toulousains à Cardiff. C'est en fait une infiltration au genou qui l'avait écarté des terrains. Son retour à l'entraînement ce lundi avec son club a rassuré. Logiquement, il postule pour une place dans l'équipe qui recevra ces mêmes Blues. De bon augure pour son club et la sélection dont il est un acteur essentiel.

Quant à Matthieu Jalibert, l'inquiétude est plus récente. Il est sorti au cours de la rencontre de l'Union Bordeaux-Bègles ce dimanche contre les Scarlets (victoire 45-10). Après s'être étiré longuement et avoir botté une ultime transformation, le demi d'ouverture était remplacé à la 49e minute. En cause, une douleur à la cuisse qui va l'empêcher de jouer pendant les deux prochaines semaines. S'il devrait être disponible pour le match d'ouverture des Bleus face à l'Italie (6 février), il a été considéré trop juste pour l'heure par le staff du XV de France. Ce qui promet à Antoine Hastoy une meilleure exposition, ne serait-ce que pour les premiers jours d'entraînement.