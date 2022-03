L'Ecosse devra en revanche se passer des avants Marshall Sykes, Nick Haining et Oli Kebble, et des arrières Ollie Smith et Rufus McLean, tous blessés.

Battus coup sur coup par les Gallois et les Français, après avoir pris le meilleur sur les Anglais lors de la première journée du Tournoi, l'Ecosse n'a plus qu'une chance théorique de remporter le tournoi avant son déplacement à Rome et Dublin lors des deux dernières journées.