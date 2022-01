Touché à une cuisse lors de la victoire de son club face au Scarlets en Coupe d’Europe dimanche dernier, l’ouvreur de l’Union Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert ne fait pas partie du premier groupe annoncé par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Une absence tout à fait logique puisque le Girondin n’aurait pas pu participer pleinement au stage. Il ne fait aucun doute qu’il sera de nouveau convoqué dès que son état physique lui permettra de prendre part aux séances d’entraînement.

Parmi les trois-quarts convoqués au mois de novembre, deux autres manquent à l’appel en ce mois de janvier. Il s’agit de l’ailier du Racing 92 Donovan Taofifenua et de l’arrière Romain Buros. Le premier a été remplacé par son partenaire de club Teddy Thomas, alors que le second est la victime collatérale du choix du staff technique de prendre un trois-quarts centre supplémentaire et donc seulement trois arrières.

Opéré d’une épaule en fin de saison dernière et contraint de déclarer forfait pour la tournée en Australie, le demi de mêlée de Toulon Baptiste Serin, revenu à la compétition depuis le 27 novembre, n’a pas été convoqué par Fabien Galthié qui a décidé de conserver le même trio de demi de mêlées.

Chez les avants, l’absence du capitaine Charles Ollivon était déjà actée puisque le Toulonnais n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison. Autre absence sur blessure, celle du Lyonnais Kilian Geraci, qui a dû se faire opérer du genou après le match contre Pau le 8 janvier dernier. Il est remplacé numériquement par Cameron Woki chez les joueurs pouvant évoluer en seconde ligne. Le pilier castrais Wilfrid Hounkpatin n’est plus là, tout comme Dorian Aldegheri, appelé dans un second temps en novembre en raison de la blessure de Uini Atonio. Au poste de pilier gauche, c’est Thierry Paiva qui laisse sa place à Daniel Bibi Biziwu.

Enfin, le talonneur du Racing 92 Camille Chat n’a pas été rappelé par Fabien Galthié. Freiné par les blessures depuis la Coupe du monde 2019 (seulement sept matchs en bleu), il a pourtant fait son retour à la compétition fin octobre, mais le sélectionneur a privilégié la continuité au poste en convoquant le même trio qu’à l’automne.