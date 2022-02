Dans le monde bleu, tout se conjuguait jusqu'ici au presque-parfait. Cinq victoires consécutives, une première place dans le Tournoi des 6 nations, 32 points inscrits par match depuis un an et deux succès de prestige face à l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Ce lundi, une mauvaise nouvelle majeure est venue tenir ce ciel sans nuage : Gabin Villière, joueur sensation de ce début de Tournoi des 6 nations 2022, sera tenu à l'écart des terrains 2 à 3 semaines en raison d'une fracture du sinus. Forfait pour le déplacement en Ecosse, incertain pour celui au pays de Galles. Dès lors, qui pour le remplacer à l'aile du XV de France et faire le pendant de Damian Penaud. Plusieurs options s'offrent à Fabien Galthié.

Fickou replacé à l'aile, désormais un "classique"

A neuf reprises, Gaël Fickou (68 sélections) a débuté une rencontre du XV de France à l'aile. Quatre fois, depuis sa prise de fonction, Fabien Galthié a utilisé cette option et placé le centre du Racing 92 en position d'ailier. C'était par exemple le cas au Millennium de Cardiff, en 2020. Galthié justifiait alors : "Gaël Fickou a déjà joué à l’aile. On a aussi privilégié son expérience et sa densité, car sur l’aile droite galloise (en face Gaël Fickou, NDLR), on retrouvera George North qui est un ailier imposant et qui aime bien jouer les duels." Fort sur les duels, Fickou est surtout une option sécurisante pour le sélectionneur, de par sa qualité en défense.

Gros plaqueur et référent collectif de ce secteur dans la ligne d'attaque des Bleus, un positionnement à l'aile pourrait même l'aider dans cette tâche. Galthié encore : "C’est plus difficile d’être un leader de défense quand on évolue au centre, car on est souvent avant-dernier défenseur et on doit ajuster sa montée défensive sur la deuxième et troisième passe. Les attaquants arrivent plus vite tandis que lorsque l’on est ailier, on sait que l’on est le dernier défenseur et donc que l’on dépend essentiellement de son défenseur intérieur." L'option est sérieuse. Au centre, les deux postes pourraient alors se partager entre Yoram Moefana, Virimi Vakatawa ou Jonathan Danty, s'il était remis de sa blessure à la cheville gauche.

Thomas, Taofifenua, Lebel : les spécialistes du poste

L'option plus naturelle serait de titulariser un pur ailier, en lieu et place de Gabin Vilière. Teddy Thomas est celui qui compte le plus d'apparitions sous l'ère Galthié (10 titularisations, 3 essais). Il ferait figure de candidat idéal. Mais pour revoir le Racingman en Bleu, il faudrait que sa blessure contractée fin janvier, justement avec l'équipe de France, n'empêche pas son retour.

Si tel était le cas, les deux autres ailiers à disposition se nomment Matthis Lebel (Toulouse) et Donovan Taofifenua (Racing 92). Les deux joueurs avaient réalisé de superbes prestations la saison dernière mais semblent en perte de vitesse, cette année. Leur cote est plus élevée.

Moefana et Favre, l'atout polyvalence

Dernière option envisageable : celle de replacer un centre à l'aile, à la manière de Gaël Fickou. Deux joueurs ont le profil : le Rochelais Jules Favre et le Bordelais Yoram Moefana. Presque exclusivement utilisé au centre cette saison, en club, Moefana connaît toutefois bien le poste pour l'avoir occupé à plusieurs reprises l'an dernier (3 titularisations).

Jules Favre est beaucoup plus coutumier du poste. Cette saison, neuf de ses quinze titularisations au Stade rochelais l'étaient au poste d'ailier. Avec de belles performances à la clé. Une option crédible, donc, mais qui obligerait Fabien Galthié à lancer un novice dans la furia de Murrayfield, à un poste auquel il n'a pas été formé.