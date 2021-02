Il serait injuste de dire que le déplacement en Italie n’était qu’une formalité pour les Bleus. Si les faits, avec cette large victoire (50-10), démontrent toute la différence qui existe aujourd’hui entre les deux nations, l’équipe de France a su être digne de son rang et de son statut à Rome. "Notre Tournoi est lancé, se félicitait Gabin Villière après la rencontre. On part sur de bonnes bases de travail." Parce que lui et ses partenaires savent très bien, et depuis des semaines, que la compétition va prendre une toute autre ampleur lors de la deuxième journée. Dimanche prochain, les hommes de Fabien Galthié ont rendez-vous à Dublin pour leur premier grand sommet du Tournoi des 6 Nations. Dans un Aviva Stadium vide, ils doivent clairement hausser le ton s’ils veulent être à la hauteur de leurs ambitions élevées et aller chercher un premier titre mi-mars pour cette génération. À l’heure d’évoquer ce défi, le capitaine Charles Ollivon ne le cachait pas : "On en veut encore plus. On sait qu'un gros morceau nous attend le week-end prochain. On a besoin de réaliser une grosse performance. Vous avez raison, ce sera autre chose en Irlande. A nous d'être bien concentrés, de bien travailler, d'aller plus loin dans tous les secteurs. On doit aller plus loin dans la discipline, plus loin dans la conquête. Ce match va être capital." Alors, il s’agissait à Rome de réussir la répétition générale. Mission accomplie.

Pas d’inquiétude pour Marchand

Le succès écossais en Angleterre ayant encore pimenté la suite de l’édition 2021, les Bleus ont une vraie carte à jouer avec le huis clos général actuel. Mais, à Dublin, ils n’auront pas le droit d’être aussi indisciplinés qu’à certains instants du duel face aux Transalpins. Cela ne pardonnera pas. Ce secteur, toujours le talon d’Achille de ces Français. « Nous avions pourtant énormément travaillé là-dessus, a promis Galthié. Malgré cela, il est toujours difficile de trouver l’équilibre entre l’agressivité et le contrôle. Mais je sais qu’on va s’améliorer sur ce plan de manière exponentielle à force de travail. » Surtout que, fidèle à ses habitudes, le technicien ne va sûrement pas bouleverser son équipe. Il a fait quelques choix marqués, comme les titularisations de Dylan Cretin en troisième ligne, de Gabin Villière et Teddy Thomas aux ailes, ou de Brice Dulin à l’arrière. Ceux-ci seront très certainement confirmés en Irlande. La seule incertitude aurait pu concerner le talonneur Julien Marchand puisqu’une suspicion de commotion s’était répandue dans les couloirs du Stade Olympique de Rome samedi soir. Ce dimanche, les nouvelles sont plus que rassurantes et le Toulousain sera bien disponible pour affronter le XV du Trèfle. Un test grandeur nature. Galthié le sait, même s’il est resté mesuré sur le sujet : "Il était important de bien débuter à l’extérieur et il faudra aussi répondre présent sur ce prochain rendez-vous."