Alors qu'il venait d'encaisser un plaquage certes à l'épaule directement dans les jambes de la part de Luke Cowan-Dickie, Sinckler s'est retourné vers l'homme en rose en criant : "Are you f**king serious ?". Pour ces mots lancés à l'arbitre, un de ses anciens coéquipiers d'ailleurs aux Harlequins, Sinckler pourrait écoper de deux semaines minimum de suspension à quatre semaines voire plus. L'ancien joueur des Harlequins pourrait donc, si la sanction est importante, manquer le début du prochain Tournoi des 6 Nations avec le XV de la Rose.

Cependant, Sinckler a tenu à s'excuser rapidement après le coup de sifflet final : "Je veux m'excuser pour ma réaction d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'exemple que je veux donner. C'était une réaction dans le feu de l'action. Je vais essayer de faire un effort pour m'améliorer. Désolé".