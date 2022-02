À quel point le XV de France a-t-il progressé en deux ans ? Pour répondre à cette question si difficile, les Bleus se voient offrir une chance inestimable, celle d’une évaluation grandeur nature. Parce que jamais encore, depuis la prise en mains de la sélection par Fabien Galthié, les Tricolores n’ont battu l’Écosse dans le cadre du Tournoi. Mais surtout parce qu’en termes de contexte, la rencontre de samedi constituera un copié-collé de celle de 2020, qui voit les coéquipiers d’Antoine Dupont débarquer à Murrayfield dans le costume de la seule équipe encore en course pour le grand chelem.

"Il y a deux ans, on avait subi là-bas notre plus large défaite depuis que nous avons pris cette mission (28-17), se souvenait le sélectionneur dans la semaine. Onze points d'écart, un carton jaune, un carton rouge, un non-match, voilà... On avait été renversés par ces Écossais, on n'avait pas pu ou su trouver les clés. Mais ça avait été un apprentissage pour nous, le staff, et pour l'équipe. Le stade de Murrayfield, c'est toujours extraordinaire. On a vécu l'expérience déjà une fois, nous avons là aussi beaucoup appris. Et apprendre, c'est progresser. Nous nous sommes préparés en conséquence cette semaine."

Le spectre du retour des vestiaires

Dans la communication, d’abord, puisqu’après leurs deux derniers échecs face à l’Écosse, les Tricolores n’ont cette fois pas fait l’erreur de se projeter au-delà du strict cadre du match. Sauf que si la nature des discours face caméra sont relativement faciles à corriger, le terrain constitue un écueil autrement plus complexe, qui va bien au-delà de la charge émotionnelle si souvent mise en avant cette semaine.

La preuve ? Lors des trois revers concédés par les Bleus ces huit dernières années, ce sont bien eux qui ont inscrit le premier essai du match, dont deux fois (par Guirado en 2016 et Thomas en 2018) dans les 5 premières minutes. De quoi facilement conclure que les Tricolores n’avaient pas exactement débuté leurs rencontres la peur au ventre ou inhibés par le contexte de Murrayfield, et que les raisons des récentes débâcles du XV de France ne se situent pas forcément dans l’entame de match. Mais plutôt après le retour aux vestiaires, puisque les Bleus ont systématiquement perdu leurs deuxièmes mi-temps en Écosse, n’inscrivant au passage qu’un seul essai en trois matchs.

Avantages et inconvénients du "6-2"

Le hic ? Il est que depuis le mois de novembre, les Bleus connaissent justement des temps faibles récurrents à ces moments précis du match, qu’on peut sans doute lier aux difficultés de mise en action du coaching au niveau du pack. Probablement le revers de la médaille d’un banc à six avants, qui apporte par ailleurs beaucoup sur les fins de match… Reste que le risque est réel, que les Bleus ont évidemment identifiés, tout en se préparant en conséquence.

"Dans un match, on ne peut pas cocher toutes les cases, il y a des moments où l'on doit gérer des temps faibles, nuançait Galthié. L’enjeu pour nous sera d’éviter d’avoir des temps faibles trop faibles. On a constaté qu'on pouvait être plus efficaces en termes de lucidité dans certains secteurs de jeu, il faudra aussi que les joueurs qui rentrent se connectent bien avec les joueurs qui sont déjà sur le terrain." Pas besoin de beaucoup nous pousser pour estimer que la clé d’un exploit à Murrayfield passera immanquablement par là…