Les matchs

Samedi 12 février : Pays de Galles - Ecosse - 15h15 sur France 2

Samedi 12 février : France - Irlande - 17h45 sur France 2

Dimanche 13 février : Italie - Angleterre - 16h sur France 2

Les arbitres

France - Irlande

Arbitre : M. Gardner (Australie)

Touche : M. O'Keeffe (Nzl.) et M. Evans (Gal.)

Vidéo : M. Whitehouse (Gal.)

Pays de Galles - Ecosse

Arbitre : M. Berry (Australie)

Touche : M. Barnes (Ang) et M.Busby (Irl.)

Vidéo : M. Cronan (Australie)

Italie - Angleterre

Arbitre : M.Murphy (Australie)

Touche : M. Brace (Irl.) et M. Brousset (Fra.)

Vidéo : M. MacNeice (Irl.)

L'affiche : France - Irlande

C'est le choc de cette deuxième journée du 6 Nations. Les deux favoris vont s'affronter dans l'antre des Français. Si les Irlandais ont impressionné lors de la première journée du Tournoi face au Pays de Galles (victoire 29-7), les Français, eux, ont livré une performance moyenne. Bien qu'ils n'aient pas été mauvais, les Bleus vainqueurs des All Blacks cet automne semblaient tout de même bien loin. Alors seront-ils au niveau face à l'Irlande ? Car il faut bien l'avouer sur le premier match du Tournoi, le jeu des Irlandais était bien plus en place que celui des hommes de Fabien Galthié.

Du côté du XV de France, peu de changement opéré sur la feuille de match, en revanche, côté irlandais une absence pourrait bien changer la donne : celle de Jonathan Sexton. Bien sûr, un match ne peut reposer sur les épaules d'un seul homme. Mais personne ne pourra nier que l'ouvreur irlandais fait partie des cadres de cette équipe qui pourrait être un brin déstabilisée sans lui. Une chose est sûre, avec ou sans Sexton, ce match sera une étape cruciale dans la course au Grand Chelem des Français comme des Irlandais.

Le joueur à suivre : Moefana monte en puissance

De Colomiers à l'UBB il n'y a eu presque qu'un pas. En trois ans, l'originaire de Futuna a littéralement explosé en devenant titulaire indiscutable à son poste avec Bordeaux et en s'offrant même le droit de porter le maillot tricolore. Il est le plus jeune joueur du XV de départ que Fabien Galthié a décidé d'aligner face à l'Irlande. Cela sera d'ailleurs sa première titularisation en Tournoi des 6 Nations. Si Yoram Moefana a fait ses preuves lors de son entrée face à l'Italie, la blessure de Danty et la perte de vitesse de Vakatawa au centre sont, pour lui, l'occasion parfaite de se faire un nom sous le maillot du XV de France. Face aux Diables Verts il faudra alors le suivre avec attention. À 21 ans Moefana ne cesse d'être meilleur à chaque sortie et a très certainement encore une belle marge de progression devant lui.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Yoram Moefana (XV de France)Icon Sport

"Je me sens bien dans ce groupe France et quand on fait appel à moi, je n’ai pas vraiment d’appréhension : j’y suis bien entouré, bien conseillé… Contre l’Italie, c’était donc facile de trouver des repères avec les uns et les autres" assure Moefana dans les colonnes du Midi Olympique avant de reconnaître que face à l'Irlande le défi sera de taille : "C’est l’une des meilleures nations au monde. L’Irlande a une défense très agressive et en attaque, elle récite son rugby. […] Au centre, je m’attends à un gros défi face à Bundee Aki et Gary Ringrose, deux mecs très performants depuis le début de saison. Aki aime le défi, Ringrose joue avec ses appuis. Ce sont deux fiers adversaires".