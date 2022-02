C'est une nouvelle que personne n'attendait: Jonathan Sexton est blessé aux ischio-jambiers et loupera donc le choc de la 2e journée du 6 Nations contre la France. En conférence de presse avant la rencontre, le séletionneur tricolore Fabien Galthié a réagi à cette absence de marque. "Honnêtement, on a préparé le match avec Johnny Sexton à l'ouverture côté irlandais. On connaît Joey Carbery (qui remplace Sexton dans le XV, NDLR) pour l'avoir rencontré l'année dernière. L'Irlande est une nation trés structurée, la meilleure nation européenne. En gros ils vont rester sur le même fond de jeu offensif et défensif", a déclaré Galthié.

Au delà de la surprise, l'Irlande devra faire sans son maître à jouer pour une rencontre qui apparaît comme la finale avant l'heure du 6 Nations 2022.