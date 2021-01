Cette annonce renforce les doutes autour du Tournoi masculin même si les organisateurs ont exprimé leur volonté de maintenir la compétition aux dates prévues (6 février - 20 mars). Elle est aussi un coup dur pour un rugby féminin en quête de visibilité à quelques mois de la Coupe du monde 2021 en Nouvelle-Zélande (18 septembre - 16 octobre). Mardi, le gouvernement français avait réclamé plus de garanties sanitaires des Britanniques avant d'autoriser le XV de France de Fabien Galthié à se rendre en Irlande (dimanche 14 février) puis en Angleterre (samedi 13 mars).

"Ce n'est pas une décision que nous avons prise à la hâte et nous sommes convaincus que, dans une fenêtre ultérieure, nous serons en meilleure position pour organiser deux Tournois fantastiques", a estimé Ben Morel, le directeur général des Six Nations. Le Tournoi féminin pourrait être organisé au printemps ou à l'été, a expliqué le comité organisateur, qui estime pouvoir donner "tous les détails" à la fin du mois de janvier. Le comité des Six Nations a également assuré être en discussions avec les fédérations ainsi que les diffuseurs pour finaliser l'organisation des deux compétitions.

Le Tournoi féminin au printemps

Les éditions 2020 des deux Tournois avaient déjà été perturbées par la pandémie: d'abord reportés au mois de mars, les matches ont finalement été annulés courant août. Chez les U20, aucun vainqueur n'avait été sacré pour succéder à l'Irlande, qui s'était imposée en 2019. Chez les dames, l'Angleterre l'avoir emporté pour la deuxième fois de rang, la troisième en quatre ans (2017, 2019, 2020). Mardi, quelques heures après une réunion technique avec la FFR, la ministre des Sports Roxana Maracineanu avait exigé plus de garanties sanitaires pour les déplacements du XV de France en Irlande et en Angleterre.

"On maintient le premier match (en Italie, le 6 février, NDLR). En revanche, contre l'Irlande et l'Angleterre, il faut absolument qu'on obtienne les garanties nécessaires", avait assuré la ministre. "Il faut pouvoir donner la preuve que les autres nations sur le plan sanitaire respectent la même exigence en terme de précaution", a-t-elle ajouté. Lundi, les coupes d'Europe de rugby ont été suspendues "au moins jusqu'à début février" en raison du contexte sanitaire, a annoncé leur organisateur, après la décision du gouvernement français de demander aux clubs de Top 14 "de reporter leur participation" à ces compétitions, en raison de l'expansion très rapide au Royaume-Uni d'un variant du coronavirus plus contagieux.