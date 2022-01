Elle était attendue, elle a donné son verdict ! Le staff français a communiqué la liste des 42 joueurs qui se réuniront à partir de ce dimanche pour préparer le Tournoi des 6 Nations.

Un temps incertain, le capitaine Antoine Dupont est bel et bien là, tout comme Maxime Lucu et Baptiste Couilloud à la mêlée. Pourtant de retour de blessure avec Toulon, Baptiste Serin n’est pas retenu. Toujours au niveau de la charnière, Romain Ntamack est également présent, mais pas Matthieu Jalibert. Le demi d’ouverture bordelais s’est blessé à la cuisse face aux Scarlets en Champions Cup et sera absent deux semaines. Il pourrait faire son retour juste avant le début de la compétition.

Pour le reste de la ligne arrière des Bleus, on retrouve des noms assez attendus. Melvyn Jaminet, Damian Penaud ou encore Gaël Fickou sont bien là. La grosse révélation - même si elle était prévisible - est la présence du Rochelais, Jules Favre. Le centre ou ailier est appelé pour la première fois avec le groupe France. Du côté des retours, on peut noter les convocations des deux Racingmen, Virimi Vakatawa et Teddy Thomas. L’ailier est de retour en forme depuis quelques semaines et postule à une place de titulaire pour le Tournoi.

Un pack en grande partie habituel

Pierre Boudehent était attendu dans le groupe tout comme son coéquipier Jules Favre, c'est finalement Yoan Tanga qui se fait une place au soleil dans les 42. Le Racingman est convoqué pour la première fois de sa jeune carrière, il faut dire qu'il réalise un excellent début de saison.

Dans la cage, peu de changements sont à signaler par rapport au groupe qui a participé à la tournée de novembre. Les cadres (Baille, Marchand, Willemse, Woki…) sont là. Le Castrais Gaëtan Barlot endosse toujours le rôle de troisième talonneur tandis que l’autre joueur du CO, Florent Vanverberghe est encore une fois convoqué après la tournée d’été et celle d’automne. Une petite incertitude était présente au sujet de troisième pilier gauche. Ce sera finalement Daniel Bibi Biziwu ! Le Clermontois est préféré à Thierry Paiva ou encore Reda Wardi pour épauler Cyril Baille et Jean-Baptiste Gros au poste.

Pour rappel, les Bleus affronteront l’Italie le 6 février prochain pour leur entrée en lice dans ce Tournoi des 6 Nations 2022.

Le groupe complet des 42 :

Piliers gauches : Baille, Gros, Bibi Biziwu.

Talonneurs : Marchand, Mauvaka, Barlot

Piliers droits : Atonio, Bamba, Haouas

Deuxième ligne : Willemse, Le Roux, R. Taofifenua, Flament, Vanverberghe, Verhaeghe.

Troisième ligne ; Tanga , Alldritt, Jelonch, Cros, Macalou, Diallo, Cretin, Woki.

Demis de mêlée : Dupont, Lucu, Couilloud

Demis d’ouverture : Ntamack, Hastoy, Berdeu.

Centres : Fickou, Danty, Vakatawa, Favre, Moefana, Vili

Ailiers : Penaud, Villière, Thomas, Lebel.

Arrières : Dulin, Jaminet, Ramos.