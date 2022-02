Effectif : Une Italie estampillée Benetton Trévise

Pour composer son groupe, le sélectionneur Kieran Crowley s’est appuyé sur une ossature de joueurs qu’il connait bien. L’ancien manager du Benetton a ainsi fait appel à de nombreux éléments tout droit venus de Trévise. À titre d'exemple, 12 des 15 Italiens alignés ce week-end au Stade de France sont des joueurs trévisans. Même l'ouvreur du MHR, Paolo Garbisi, est lui aussi un ancien joueur des Leoni.

Cette expérience collective engrangée par la plupart des joueurs en club doit donc aider la Squadra Azzura à compenser son manque relatif d’assurance au niveau international. Dimanche après-midi, à Saint-Denis, l'Italie présentera en effet un XV avec une moyenne de 14 sélections par joueur, soit le plus faible total du Tournoi.

Le groupe complet de la Squadra Azzura :

Avants :

Pietro Ceccarelli (Brive, 17 sélections), Danilo Fischetti (Zebre, 15 sélections), Ivan Nemer (Benetton Rugby, 3 sélections), Tiziano Pasquali (Benetton Rugby, 21 sélections), Cherif Traorè (Benetton Rugby, 12 sélections), Giosuè Zilocchi (Zebre, 15 sélections) ; Epalahame Faiva (Benetton Rugby, 1 sélection), Gianmarco Lucchesi (Benetton Rugby, 8 sélections), Giacomo Nicotera (Benetton Rugby, 0 sélection) ; Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 15 sélections), Marco Fuser (Newcastle Falcons, 36 sélections), Federico Ruzza (Benetton Rugby, 25 sélections), David Sisi (Zebre, 18 sélections) ; Toa Halafihi (Benetton Rugby, 0 sélection), Michele Lamaro (Benetton Rugby, 10 sélections, capitaine), Sebastian Negri (Benetton Rugby, 36 sélections), Giovanni Pettinelli (Benetton Rugby, 1 sélection), Braam Steyn (Benetton Rugby, 46 sélection), Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 0 sélection).

Arrières :

Callum Braley (Benetton Rugby, 12 sélections), Alessandro Fusco (Zebre, 2 sélections), Stephen Varney (Gloucester Rugby, 9 sélections) ; Giacomo Da Re (Benetton Rugby, 0 sélection), Paolo Garbisi (Montpellier, 13 sélections), Leonardo Marin (Benetton Rugby, 0 sélection) ; Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 8 sélections), Luca Morisi (Benetton Rugby, 36 sélections), Marco Zanon (Benetton Rugby, 7 sélections) ; Pierre Bruno (Zebre, 1 sélection), Ange Capuozzo (Grenoble, 0 sélection), Montanna Ioane (Benetton Rugby, 9 sélections), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 0 sélection), Federico Mori (Bordeaux-Bègles, 11 sélections), Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 30 sélections).

Objectif : mettre fin à la série cauchemardesque

Presque condamnée à jouer les dernières places dans la compétition, l’Italie sait qu’elle doit conserver des ambitions à la mesure de son potentiel et de ses récentes performances. Depuis plusieurs années, le niveau de la sélection a de quoi inquiéter. L’Italie des Parisse, Ghiraldini et autres Castrogiovanni semble déjà loin. L’écart avec les autres nations du Tournoi a rarement semblé aussi important.

Là où une formation comme l’Écosse semble progresser petit à petit, l’Italie régresse. En témoigne l’affolante statistique redevenue "populaire" depuis quelques semaines : la Squadra Azzura reste sur 32 défaites de suite dans le Tournoi. Cela pour un total de six cuillères de bois consécutives. Un triste record. Pour retrouver trace d’une victoire des Azzurri lors des 6 Nations, il faut en effet remonter au 28 février 2015, et à un succès 22-19 acquis à Murrayfield, face au XV du Chardon. Même hors Tournoi, l’Italie ne fait guère mieux. Depuis la dernière Coupe du monde (2019), elle n'a accroché qu’une seule petite victoire. C’était en novembre dernier, face à l’Uruguay, sans convaincre (17-10).

Inutile de faire un dessin, c’est donc principalement un succès, rien qu’un succès, que visera sans doute l’Italie de Paolo Garbisi durant ce Tournoi. Et rien qu’un succès, cela ferait déjà un grand bien à la tête du rugby italien.

Joueur à suivre : Capuozzo, une gueule d'ange et des jambes de feu

Depuis de longs mois maintenant, les raisons de s’enthousiasmer pour cette équipe italienne sont peu nombreuses. Fort heureusement, au milieu d’un collectif qui broie du noir, certains joueurs représentent des lueurs d’espoir pour le rugby transalpin. Si nous aurions pu mettre en avant les "pépites" Paolo Garbisi et Stephen Varney, ou encore le dynamiteur Monty Ioane, nous mettons ici à l’honneur Ange Capuozzo.

Sélectionné pour la première fois avec l’Italie "A" au cours de l’automne dernier, le jeune arrière de Grenoble (22 ans) n’a encore jamais porté le maillot de la Squadra Azzura, malgré sa présence aux rassemblements. Il n'a pas non plus été retenu dans le groupe concocté par Kieran Crowley pour affronter la France ce dimanche. Et pourtant. Les amateurs de Pro D2 savent à quel point l’arrière (ou ailier) peut être influent. Grâce à sa vitesse, son sens du placement, de la relance, et à ses appuis électriques, Capuozzo a conclu l’exercice 2020-2021 en tant que meilleur marqueur du championnat.

On imagine mal le sélectionneur italien continuer à se passer de l’Isérois à la gueule d’ange pour le reste de la compétition. Aussi, le grand public a hâte de le voir à l’œuvre. Cela d’autant qu’on l’annonce déjà en Top 14 la saison prochaine. Alors, même dans une équipe en difficulté, rien de tel qu’un prestigieux Tournoi des 6 Nations pour éclater aux yeux de l’Europe.

Le calendrier de l’Italie :

6 février (16h00) : France vs Italie au Stade de France.

13 février (16h00) : Italie vs Angleterre au Stadio Olimpico.

27 février (16h00) : Irlande vs Italie à l'Aviva Stadium.

12 mars (15h15) : Italie vs Écosse au Stadio Olimpico.