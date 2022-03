Ce dimanche soir, à 20 heures, les Bleus lanceront officiellement à Marcoussis la préparation de leur finale pour le grand chelem, face à l'Angleterre, samedi, au Stade de France. Six derniers jours cruciaux pour conclure une quête tant attendue. Comme annoncé dès samedi, Yoram Moefana risque de ne pas être présent pour cette dernière semaine de compétition. Touché à un genou, l'ailier ou centre bordelais devait passer des examens au cours du week-end et un nouveau trois-quarts polyvalent est attendu pour le remplacer dans le groupe des quarante-deux. L'annonce n'est plus qu'une question d'heures.

A partir de demain, la bande à Galthié commencera à monter en puissance, lentement mais sûrement, en vue de l'ultime échéance. Comme la semaine passée, l'intensité des entraînements sera baissée d'un cran pour préserver des organismes éreintés. En plus de l'enchaînement des rencontres, la grippe a affecté le groupe. Les Covidés du pays de Galles, Damian Penaud et Romain Taofifenua, sont, eux, attendus pleinement opérationnels à compter de mardi.

On devrait repasser à 6-2

Le mercredi, le contingent des quarante-deux sera ramené à vingt-six élements. La composition d'équipe sera, elle, annoncée le jeudi en milieu de journée, selon toute vraisemblance. On devrait repasser au 6-2 si cher à Fabien Galthié, grâce au retour de Romain Taofifenua ; parmi les titulaires, Damian Penaud va logiquement récupérer sa place, au détriment de Yoram Moefana. Pour le reste, aucune surprise n'est à attendre : personne n'a déçu au pays de Galles et aucun des vainqueurs de Cardiff n'avait de pépin connu au sortir du Principality Stadium. Grippé et obligé de quitter la pelouse à la mi-temps, Uini Atonio est parti pour conserver sa place de titulaire, et Mohamed Haouas rester sur le banc au détriment de Demba Bamba, dans un souci de continuité. L'ambiance ne sera pas la même côté anglais : le XV de la Rose devra se passer du deuxième ligne Charlie Ewels, exclu face à l'Irlande, et de son flanker Tom Curry, sorti en cours de match. Les Anglais sont blessés, meurtris, dépités. Méfiance, donc.

Toutefois, les Bleus pourront se raccrocher cette semaine à une statistique encourageante : jamais dans le cadre du Tournoi des 6 Nations, les Bleus n'ont failli à l'instant de conclure un potentiel grand chelem. Mieux, dans l'histoire, le XV de France ne s'est vautré qu'une seule fois sur la dernière marche lorsqu'il avait la chance de disputer son dernier match à domicile : c'était face au pays de Galles, en 1955 ! De quoi rassurer même les plus pessimistes.