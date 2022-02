Les matchs :

Samedi 26 février :

Écosse - France à 15h15 sur France 2

Pays de Galles - Angleterre à 17h45 sur France 2

Dimanche 27 février :

Irlande - Italie à 16h sur France 2

Les arbitres :

Écosse - France : M. Dickson assisté de MM. Pearce et Busby. Vidéo: M. Foley

Pays de Galles - Angleterre : M. Adamson assisté de MM. Raynal et Murphy. Vidéo: M. MacNeice

Irlande - Italie : M. Amashukeli assisté de MM. Carley et Ridley. Vidéo: M. Gauzins

L'affiche : Angleterre - pays de Galles

Ce match sent véritablement la poudre. Outre les retours de Courtney Lawes côté anglais, qui sera d'ailleurs capitaine et celui de Faletau côté gallois, un Angleterre - pays de Galles est toujours un moment fort du Tournoi. Même si les Gallois devront composer sans la pépite Louis Rees-Zammit relâché par le staff du XV du poireau., il y aura du talent au mètre carré samedi, à commencer par Marcus Smith, le demi d'ouverture de la rose qui attire tous les projecteurs depuis le début du Tournoi. Cette année, avec une défaite chacun, les espoirs de grand chelem, voir même de titre semblent s'être envolés.

Mais l'équipe qui s'inclinera pourra commencer à regarder dans le rétroviseur puisqu'avec deux défaites, c'est la 5e place qui pourrait tendre les bras, en corrélation avec les autres résultats bien sûr. D'autant que les Anglais ne reçoivent que deux fois cette année, ils auront à coeur de régaler Twickenham. On se souvient de cet essai victorieux d'Eliott Daly qui avait climatisé le Millenium Stadium de Cardiff à la 76e minute en 2017. Bis repetitia à Twickenham ?

Le joueur à suivre : Murrayfield, test grandeur nature pour Melvyn Jaminet

Après ses difficultés face à l'Irlande lors de la deuxième journée, notamment sous les ballons hauts, qui est habituellement un de ses points forts, Jaminet doit prouver qu'il n'est pas devenu un cadre du XV de France par hasard. Et dans le chaudron de Murrayfield, face au meilleur arrière du monde Stuart Hogg, c'est l'occasion parfaite d'éclabousser par sa classe. Mais attention à ce que la pression ne s'empare pas de lui et ne le fasse déjouer, car on a tendance à l'oublier tant il a assommé la concurrence au poste, mais Melvyn jaminet ne va disputer ce week-end que son troisième match dans le Tournoi et du coup son tout premier à Murrayfield.

Outre le contexte, le Catalan devra redoubler de concentration pour épauler au mieux son compère de la ligne arrière Yoram Moefana, qui va disputer son premier match à l'aile en équipe de France. Pression dans le jeu et face aux perches puisque c'est lui qui aura la charge des tirs au but sur ses épaules. Dans un match que l'on annonce d'ores et déjà danstesque, avec une météo qui peut être capricieuse, l'ancien footballeur sera une des énigmes de cette rencontre. Tout porte à croire qu'il a toutes les cartes en main pour réaliser un match plein et doucher les espoirs Écossais.