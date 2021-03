Habituellement ailier, Maitland a participé activement samedi à la destruction du XV d'Italie (52-10) à Murrayfield au poste d'arrière, car le capitaine Stuart Hogg avait été titularisé à l'ouverture pour pallier l'absence de Finn Russell, victime d'une commotion et forfait. Maitland ne semblait pas blessé quand il a été remplacé à la 55e minute par Jaco van der Walt. Son absence contre la France pourrait être une conséquence des accords entre la SRU et les clubs anglais sur la disponibilité des internationaux. L'Ecosse aurait dû jouer contre la France le mois dernier, mais le match avait été reporté en raison d'une épidémie de coronavirus dans les rangs français. Les clubs ne sont plus obligés de libérer leurs joueurs car ce match aura lieu en dehors de la fenêtre initiale prévue pour le Tournoi.

Les Saracens étaient peut-être prêts à libérer Maitland, mais l'accord entre SRU et clubs anglais prévoit un quota de joueurs basés en Angleterre. Hogg, qui joue à Exeter, a en revanche été couché sur la liste de 29 annoncée lundi. Jonny Gray, un autre joueur d'Exeter, ne figure pas dans cette liste car il souffre toujours d'une épaule, une blessure qui lui a déjà fait manquer le match contre l'Italie.

En comptant Maitland et Gray, sept joueurs basés en Angleterre ont disparu du groupe écossais annoncé lundi par le sélectionneur Gregor Townsend. Townsend a rappelé le demi d'ouverture Adam Hastings, revenu dimanche de suspension pour jouer avec Glasgow. Il espère aussi que Finn Russell, libéré par le Racing 92, sera à nouveau opérationnel.