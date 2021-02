Comment les Tricolores ont-ils pu réussir le miracle de tourner en tête (10-3) à la mi-temps ? Résoudre cette équation serait impossible pour qui ne prendrait en compte que les statistiques, puisque les Tricolores étaient largement dominés en possession (61-39), occupation (69-31), discipline (un carton et 6 pénalités concédées contre 2), conquête (trois touches perdues et 1 mêlée sanctionnée face à un 100 % irlandais) et on en passe… Le truc ? Il est que toutes les statistiques du monde ne peuvent rien face au talent pur et qu’à ce titre, la France en regorgeait beaucoup plus que l’Irlande… L’essai tricolore inscrit par Charles Ollivon ne devait ainsi rien à personne, bonifié par trois passes après contact de Jalibert Marchant et Dupond pour un rush dévastateur de Penaud, avant un renversement et un tour de magicien de Fickou (après une passe à rebond de son ouvreur) pour libérer le capitaine dans son couloir. On ajoutera à ce constat, pour être honnête, que l’arbitre M. Pearce n’était pas franchement mal disposé envers les Bleus, refusant à Lowe un essai dont on est prêt à parier qu’il aurait été accordé dans un Aviva à guichets fermés, tout en « oubliant » l’intervention défensive limite de Fickou (la veille, M. Cardona avait d’ailleurs accordé à Toulouse un essai de pénalité contre Pau pour une intervention similaire de Jesse Mogg). Sans oublier une pénalité accordée aux Bleus juste avant la mi-temps pour une faute de Cian Healy, malicieusement retenu au sol dans le camp tricolore par Julien Marchand qui aurait tout aussi bien pu être sanctionné sur le coup. Mais cela fait partie du jeu, comme on dit…

Antoine Dupont, le symbole

La meilleure illustration de cette prestation si paradoxale ? Elle réside peut-être dans la prestation du totem de cette équipe, Antoine Dupont. Les Irlandais l’avaient clairement laissé entendre avant la rencontre : pour empêcher le XV de France de nuire, il s’agissait en premier lieu de neutraliser celui qui était identifié comme le danger numéro un. Et pour cela, les Irlandais ont harcelé en permanence le Toulousain (avec et surtout sans ballon), au point que l’on vit ce dernier céder à plusieurs reprises son péché mignon de l’initiative individuelle, quitte à se couper de ses soutiens... Pour un résultat évidemment mitigé. Car s’il trouva certes quelque solutions sur les bordures de ruck (notamment avec Marchand et Haouas en début de deuxième mi-temps) et joua un rôle essentiel sur l’essai de Charles Ollivon, Dupont a globalement connu des difficultés à s’extraire de la pression de ses adversaires. On le vit ainsi gâcher des transmissions, dont une énorme occasion d’essai (où il envoya le ballon dans la tête de Willemse sur une possession à cinq mètres de l’en-but irlandais) et un ballon crucial à 5 minutes de la fin. On n’oublie pas non plus cet essai irlandais, certes très chanceux, sur lequel il porte néanmoins une grosse part de responsabilité pour n’avoir pas su récupérer dans son couloir le ballon contré par Charles Ollivon. Reste que c’est bien Dupont, et personne d’autre, qui contesta le ballon de la gagne sur la dernière action. Preuve que, même frustré et dans un jour moyen, Dupont demeure un fabuleux champion… Et que ce match échappait à toute forme de logique hormis une seule : à la fin, le plus talentueux à gagner. La plus sportive des morales, en fin de compte...