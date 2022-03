Depuis le retour des vestiaires, le match avait assez clairement changé de physionomie. La première période avait pourtant vu le XV de France dominateur partout ou presque, si on exclut le jeu aérien sur lequel l'Angleterre insistait pour trouver des situations positives. Insuffisant, toutefois. 18-6 quand l'arbitre Jaco Peyper renvoyait tout le monde aux vestiaires. Et c'était mal payé tant les Bleus, maladroits, auraient pu (dû) prendre plus nettement l'avantage au score.

Depuis la reprise, donc, le XV de la rose imposait son rythme, occupait le camp bleu et monopolisait le ballon. Plus inquiétant : les coéquipiers de Courtney Lawes gagnaient soudain les impacts. Freddie Steward récompensait cette domination nouvelle d'un essai en bout de ligne. 18-13. Tout était à refaire, ou presque. L'entrée précoce du banc de touche des Français n'y changeait rien. L'histoire s'enclenchait mal et l'ombre d'une immense désillusion pointait. C'est alors que le duo gersois Alldritt-Dupont sortait du bois.

Dupont, un cocktail vitesse-puissance unique au monde

Enfin sortis de leur camp, les Bleus déclenchaient une première séquence offensive longue. Rassurant. Après une charge de Romain Taofifenua et un point de fixation à gauche, à 30 mètres de l'en-but anglais, Grégory Alldritt relevait le ballon sur une libération dynamique. Il chargeait plein axe, emportait Ellis Genge dans son sillage et sortait les bras pour prendre de vitesse le retour défensif de Jamie George pour transmettre dans le même intervalle à Antoine Dupont.

La suite, c'est le talent qui parle : le demi de mêlée toulousain se saisissait de la balle, s'arrachait pour battre à son tour deux défenseurs anglais et filait dans l'en-but, seul, dans un cocktail vitesse-puissance qui appartient à lui seul sur cette planète.

Alldritt, l'autre "homme du match"

Le ouf de soulagement fut immense. Après avoir vu revenir l'Angleterre sur leurs talons, les Bleus retrouvaient de l'air (25-13) et la possibilité de gérer le score sur la fin de match. Chose qu'ils ont faite sans plus trembler. Si bien que le réel tournant de ce match est bien là, à la 60e minute de ce match qui restera dans l'histoire. Un épilogue à la force d'un collectif et de deux talents particuliers : Antoine Dupont, bien sûr, élu homme du match ; Grégory Alldritt aussi, qui pour l'ensemble de son œuvre aurait tout autant mérité ce titre.