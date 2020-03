"Il subira une opération et devrait manquer le reste de la saison", précise la WRU dans un communiqué. Le joueur de Cardiff, capable d'évoluer à l'aile et à l'arrière, s'est blessé lors de la victoire face à Trévise en Pro14 (34-24), le 23 février. Amos (22 sélections) n'avait pas encore joué dans le Tournoi cette année. Sa dernière sélection avec le pays de Galles remonte au 1er novembre et la défaite face à la Nouvelle-Zélande (40-17), pour la troisième place de la Coupe du monde.

Le XV du Poireau pourrait aussi être privé contre l'Angleterre, samedi à Twickenham, de son demi d'ouverture et maître à jouer Dan Biggar (30 ans, 82 sélections), incertain en raison d'une blessure à un genou, survenue samedi lors d'une rencontre du championnat d'Angleterre entre son équipe de Northampton et les Saracens (défaite 27-21). Son éventuelle absence serait d'autant plus pénalisante que ses remplaçants habituels Gareth Anscombe, Rhys Patchell et Owen Williams sont tous blessés.

Le demi d'ouverture de Cardiff, Jarrod Evans, qui était sa doublure lors des trois premiers matches du Tournoi, devrait être propulsé titulaire en cas de forfait de Biggar. Ce serait une première dans le Tournoi pour ce joueur de 23 ans, qui compte seulement six sélections. Wayne Pivac, le sélectionneur gallois, doit annoncer sa liste jeudi, en vue du match face à l'Angleterre. Auteurs du Grand Chelem l'année dernière, les Gallois tenteront d'éviter une troisième défaite d'affilée dans ce Tournoi, après des revers face à l'Irlande (24-14) et à la France (27-23).