Irlandais et Ecossais risquent de bien dormir la nuit prochaine, au regard des efforts fournis tout au long d’une rencontre intense à Dublin. Les Irlandais s’imposent sans pour autant s’être rassurés dans le contenu, car ils se sont fait bousculer en mêlée fermée et se sont heurtés à une grosse défense qui a tout de même craqué. Mais les Ecossais, surtout, plein de volonté et d’énergie, pourront regretter un manque de réalisme à des moments clés, car l’exploit n’était véritablement pas loin !

L’illustration parfaite n’est autre que cet essai manqué par Stuart Hogg (51’), ce alors qu’il est servi en bout de ligne et qu’il n’a plus qu’à déposer le cuir dans l’en-but. L’arrière se précipite et lâche le ballon au tour dernier moment… Et les offensives de la toute fin de match ne sont pas non plus récompensées, l’Ecosse butant sur un mur. Le seul essai de la partie est ainsi l’œuvre de Jonathan Sexton, servi par Conor Murray après un long travail des avants sous les poteaux pour fixer (10’).

Un duel entre Sexton et Hastings

Cette première affiche du Tournoi s’est ainsi jouée sur la réussite des buteurs, avec un duel entre Johnny Sexton (5 sur 6) et Adam Hastings (4 sur 5), pour venir capitaliser sur les quelques fautes signalées par le Français Mathieu Raynal. On retient aussi une grosse bataille dans les rucks, un énorme engagement dans les duels, et aussi un XV du Trèfle parfois dans l’incapacité d’enchainer dans le camp adverse. Les Ecossais ont su s’adapter, sans totalement faire déjouer.

Et ce XV du Chardon ne termine donc pas si loin, avec surement une touche à revoir pour le prochain rendez-vous à Murrayfield face à l’Angleterre. L’état d’esprit, lui, était parfait pour une nation qui se devait de montrer un autre visage après une Coupe du Monde manquée. Finalement, bien que victorieuse, c’est une Irlande par moments brouillonne qui devra faire mieux dès la prochaine journée, sur ce même terrain de l’Aviva Stadium, face à un Pays de Galles plutôt convaincant.