L'attaque : avantage Itoje

9 ans séparent ces deux joueurs et la jeunesse reste un atout pour Itoje, en attaque. Le prodige anglais est devenu l'un des meilleurs deuxième-ligne au monde depuis plusieurs saions. Courses tranchantes, accélération et preneur en touche indiscutable ... Maro Itoje a toute la palette du joueur moderne et sa polyvalence le démontre. Il peut évoluer en troisième-ligne mais le joueur des Saracens évoluera dans la "cage" avec comme vis-à-vis ce qui se fait de mieux depuis de nombreuses années, Alun Wyn Jones. À 34 ans, le capitaine du pays de Galles impose toujours le respect notamment dans ses impatcs ballon en main. Mais la différence d'âge a raison du paramère attaque et Maro Itoje semble mieux armé.

Il est donc logique de mettre l'anglais en avant pour l'attaque mais le duel se jouera sur un fil entre ces deux là. Les courses de Maro Itoje pourraient lui donner un avantage, tout autant que sa mobilité, plus utilisée par le XV de la Rose, que celle de Jones avec les Poireaux.

La défense : avantage Itoje

Une fois de plus, le duel sera serré mais l'expérience d'Alun Wyn Jones en défense pourrait jouer en sa faveur. Le Gallois joue depuis plus de 13 ans en sélection et son style de jeu et bien identifié surtout en défense. Grande puissance au plaquage et un combattant hors pair dans le jeu au sol, tout le monde connaît l'abbatage du joueur durant une rencontre. L'Anglais n'a pas à rougir de la comparaison avec les prestations qui sont les siennes. Certains de ses gros plaquages restent encore dans la mémoire de ses adversaires. Ses prestations XXL contre des grandes nations, comme lors de la dernière coupe du Monde, restent dans les mémoires.

Le deuxième-ligne a des statistiques plus élevées dans ce Tournoi. Maro Itoje a l'avantage une nouvelle fois sur ce point mais Alun Wyn Jones laisse ce duel perdurer tant la longévité et le style de jeu du gallois restent dans l'histoire du rugby. La défense sera l'une des grandes clefs de cette rencontre et ces deux joueurs devraient se livrer une bataille acharnée.

Coupe du monde 2019 - Maro Itoje (Angleterre) contre la Nouvelle-ZélandeIcon Sport

La forme du moment : égalité

Malgré les statistiques en faveur d'Itoje lors des derniers matchs du Tournoi, la forme du moment ne peut pas trouver de vainqueur, tant Alun Wyn Jones apporte à son équipe. Capitaine reconnu dans le monde du ballon ovale, le Gallois a manqué seulement 2 plaquages depuis les trois premières journées du 6 Nations. Les deux deuxième lignes n'ont marqué aucun essai depuis le début de la compétition mais Alun Wyn Jones a effectué quasiment le double d'offload, comparé à son homologue britannique. Alors que le joueur anglais a réussi plus de plaquages offensifs.

Résultat : 2-1 Itoje

La touche sera un facteur essentiel de ce duel, tellement les deux joueurs se montrent intransigeant dans ce domaine de jeu. Si dans l'histoire, Alun Wyn Jones paraît mieux armé, Maro Itoje joue de sa jeunesse et de sa grande maturité. L'Angleterre joue quand même les premiers rôles de ce Tournoi, grâce à deux victoires alors que de l'autre côté les Gallois sortent de deux défaites consécutives. La dernière défaite a laissé des traces face au XV de France dans son stade de Cardiff, malgré la performance du capitaine. Mais dans le même temps Maro Itoje survolait la rencontre face aux Irlandais. Le duel devrait donner des étincelles à Twickenham.

Par Bastien Rodrigues