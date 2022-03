Au long dans ses chroniques hebdomadaires dans le Daily Mail, l'ancien sélectionneur des champions du monde anglais (2003) Clive Woodward a pris pour habitude d'égratigner son successeur, Eddie Jones. Finaliste de la Coupe du monde en 2019 avec l'Angleterre, Jones connaît depuis des résultats beaucoup moins convaincants avec le XV de la rose. Et ce Tournoi 2022 a confirmé la tendance, avec de nouveau trois défaites en cinq matchs.

Ce qui est parfois assimilé à de l'acharnement est-il en train de se retourner contre lui? Dans le podcast The Rugby Pod qu'il co-anime avec l'ancien deuxième ligne écossais Jim Hamilton, l'ancien ouvreur de l'Angleterre et de Brive Andy Goode s'en prend à son tour... à Clive Woodward. Et Goode a la main lourde : "Bien sûr qu'il faut poser les bonnes questions concernant Eddie Jones. Clive n'a pas peur d'être dur avec lui, aussi parce qu'il y a un passif entre les deux hommes, autour de la Coupe du monde 2003. Clive Woodward a également des comptes à régler avec la RFU, toujours pour des choses qui s'étaient passées après 2003… Il a cette personnalité et cette haute opinion de lui-même. Il pense qu'il est le plus grand cerveau du rugby qui soit. Eh bien, Clive, votre seul travail dans le rugby actuellement et depuis longtemps, il est à la télé."

" Clive continue de penser qu'il est l'oracle du rugby, c'est ridicule "

Andy Goode poursuit, toujours sur le même registre, en s'en prenant à la personnalité de Clive Woodward : "Le rugby, nous en regardons et nous en parlons tous, tout le temps. Nous sommes impliqués mais, parfois, je me sens assez déconnecté par rapport à la manière dont une équipe est structurée. Clive continue de penser qu'il est l'oracle du rugby, mais c'est ridicule parce qu'il n'est plus impliqué dans ce jeu. Même s'il a de l'expérience, qu'il a entraîné pour des test-matchs, c'est sûr. Il a la capacité de comprendre ce jeu et de remettre complètement en question la tactique d'Eddie Jones."