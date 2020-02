La 4e défaite consécutive contre les Anglais dans le tournoi (24-29) a fait mal aux jeunes tricolores. Philippe Boher, manager des U20, a décidé de trancher dans le vif et de procéder à une large rotation dans l'effectif. A l'exception du capitaine, Jordan Joseph, qui paraît intouchable au sein du XV titulaire et des deux révélations de ce premier match, Nolann Le Garrec et Cheikh Tiberghien, le reste de l'équipe a été chamboulé. Yoran Moefana, malgré une prestation en demi teinte est replacé premier centre. Gauthier Maravat, déjà présent le week-end dernier, reste dans la composition de départ mais s'établit en deuxième ligne. Travailleur de l'ombre et joueur pouvant avoir une belle activité en défense, il sera précieux à ce poste pour stabiliser la conquête française.

Le temps des regrets étant passé, l'équipe doit maintenant se tourner sur le deuxième match et garder en tête la belle deuxième mi-temps effectuée. La réaction des Bleuets après l'entame du match ratée, est à souligner. Les neuf nouveaux joueurs qui fouleront la pelouse du stade Maurice-David d'Aix devront se montrer à leur avantage dès le début du match. Si, cette fois, l'entame de la rencontre est réussie, ils pourront se libérer par la suite et rester dans les plans voulus par Philippe Boher pour la suite du Tournoi.

" L'objectif de remporter le Tournoi n'a pas changé "

Le jeune arrière français Cheikh Tiberghien reflète l'état d'esprit conquérant que les Bleuets éprouvent : "L'objectif de remporter le Tournoi n'a pas changé". Si ils arrivent à enchaîner les victoires sur les quatre derniers matches ils peuvent espérer accrocher un 4e trophée, même si ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. Il faudra espérer un faux pas de l'Angleterre, il pourrait intervenir contre les jeunes irlandais.

Mais avant de se projeter sur la suite du tournoi, la victoire contre l'Italie est impérative. Habitué à les gagner depuis 2008 (12/12), le XV de France ne devra pas se relâcher puisque les jeunes pousses transalpins ont prouvé qu'ils étaient plus performants qu'auparavant. Vainqueur au Pays De Galles (7-17), ils ont démarré le Tournoi par une victoire, au même titre que l'année dernière, chose qu'il ne leur était jamais arrivée sur les 10 premiers.

Le joueur à suivre : Erwan Dridi

Après ne pas avoir été retenu dans le groupe pour affronter l'Angleterre le week-end dernier, Erwan Dridi aura intérêt à se montrer à son avantage contre les Tansalpins dans un match qui s'annonce ouvert. L'ailier Toulonnais aura la chance de se confronter à une équipe dont les largesses défensives sont bien plus significatives que celles des jeunes anglais. Il pourrait être le facteur X de ce match grâce à ses appuis et à sa vitesse. Une bonne performance de sa part lui permettrait à court terme d'enchaîner les matchs dans le Tournoi, puis d'intégrer à nouveau le groupe pro du RCT dans le but de s'imposer petit à petit malgré la rude concurrence à son poste.

Erwan Dridi face à l'EcosseIcon Sport

Par Thibaud Gouazé