Ce n'est pas une surprise, mais les filles d'Annick Hayraud ont renoncé à leur tournée d'automne très attendue en Nouvelle-Zélande et ceux à moins d'un an du mondial au pays du long nuage blanc. Comme annoncé cet été dans Midi Olympique, et confirmé ce matin par la FFR, les Françaises disputeront, comme l'an passé, un double confrontation face à leur bête noire, l'Angleterre. Un match aller en France, dans un lieu encore à définir, le 14 novembre. 7 jours plus tard, les deux équipes se défieront de nouveau à Twickenham.

Mais avant cela, les filles, comme les autres sélections, ont un Tournoi 2020 à achever. D'ailleurs elles sont actuellement 41 réunies à Marcoussis cette semaine pour préparer cette échéance.

Le programme des Bleues :

Dimanche 25 octobre : Ecosse – France (15h05, Scotstoun Stadium, Glasgow),

Dimanche 1er novembre : France – Irlande (14h30, Le Stadium, Villeneuve d’Ascq)

Samedi 14 novembre : France – Angleterre (14h15, Lieu à confirmer)

Samedi 21 novembre : Angleterre – France (13h00, Twickenham, Londres)