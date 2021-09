26 matchs de suspension pour "Rado", 5 pour Skelton... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce jeudi

Coupable d'injures racistes, Radosavljevic est suspendu "26 semaines de matchs de compétition"

Ludovic Radosavljevic a été sanctionné de "26 semaines de matchs de compétition" de suspension par la commission de discipline de la LNR. C’est une sanction médiane qui a suivi l’audition du joueur aixois, reconnu coupable d’injures racistes envers un joueur de Nevers, Christian Ambadiang.

Skelton écope de cinq semaines

Dans cette même commission, on a appris la durée de la suspension du deuxième ligne Will Skelton, coupable d'un plaquage haut et sans les bras sur Arnold. Le Rochelais postulera à nouveau pour le déplacement à Brive.

Delguy de retour à Perpignan plus tôt que prévu après l'annonce de l'équipe des Pumas

En conférence de presse, le staff des Pumas mené par Mario Ledesma a annoncé son équipe pour la rencontre face aux All Blacks à Brisbane (Australie) ce samedi à 12h05. Victime d'une déchirure à l'ischio-jambier droit, Bautista Delguy devrait rentrer à Perpignan prochainement pour se soigner. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue.

Vermeulen rebondit à l'Ulster

Le joli coup de la semaine revient à la province irlandaise de l'Ulster. L'équipe entraînée par Dan McFarland a enregistré ce jeudi l'arrivée de Duane Vermeulen qui arrivera après la tournée d'automne. Le troisième ligne centre (35 ans, 55 sélections) s'est engagé pour deux saisons.

Biarritz va délocaliser ses matchs de Challenge Cup

Le Biarritz Olympique va délocaliser ses deux rencontres de Challenge Cup pour les disputer à Lille. L'EPCR, entité qui organise les Coupes d'Europe, aurait été officiellement informée de ces délocalisations. Les Basques affronteront donc au Stadium de Villeneuve d'Ascq le club anglais de Newcastle mi-janvier et les Toulonnais en avril. Pour rappel, le BO avait déjà investi ce stade cet été puisque c'est là où il avait affronté l'UBB en match amical.