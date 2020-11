13 changements chez les Bleus, des prolongations à Perpignan... Les 5 infos de ce jeudi

Des changements contre l'Italie

Hier en fin de matinée, Fabien Galthié et Raphaël Ibanez ont annoncé la composition du XV de France pour affronter l'Italie samedi soir. Avec la règle des trois feuilles de matchs instaurés cet automne, le staff des Bleus a procédé à treize changement dans son quinze de départ. Comme convenu plus tôt dans la semaine, Baptiste Serin sera le capitaine de cette équipe. Il aura à ses côtés cinq néophytes ainqi que le revenant Brice Dulin.

Le XV de départ de l'équipe de France : 15. Dulin ; 14. Thomas, 13. Barraque, 12. Danty, 11. Villière ; 10. Jalibert, Serin (cap) ; 7. Macalou, 8. Jelonch, 6. Woki ; 5. Pesenti, 4. Geraci ; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Neti.

Remplaçants : 16. Baubigny, 17. Kolingar, 18. Atonio, 19. Cazeaux, 20. Rebbadj, 21. Couilloud, 22. Carbonel, 23. Moefana.

Trois blessés dans les rangs français

Durant la conférence de presse de l'annonce de la composition d'équipe, le staff des Bleus a annoncé que trois joueurs étaient touchés. En effet, Fabien Sanconnie et Olivier Klemenczak ont dû quitter l'entrainement. Le trosiième ligne du Racing 92 à reçu une grosse blessure tandis que le centre a été victime d'un accident de jeu et a dû se faire poser 13 points de sutures au niveau du tendon d'Achille. Enfin le troisième blessé est l'arrière du RCT Gervais Cordin. Il s'est plaint d'une douleure à la cheville.

Deux prolongations à Perpignan

L'USAP a annoncé via les réseaux sociaux la prolongation de deux cadres de l'effectif. Le jeune arrière de 21 ans Melvyn Jaminet et le centre Afuipa Taumoepeau ont tout les deux prolongé leur aventure à Perpignan pour trois saisons consécutives. Sa sera le premier contrat pro pour Jaminet qui a affirmé son plaisir de rester à l'USAP : "Le club a su me faire confiance depuis le début et les projets mis en place pour les prochaines saisons me correspondent bien" . À 30 ans, Taumoepeau s'installe pour du long terme à l'USAP où il est arrivé en 2018.

Reprise de la Super League le 11 mars

La Fédération anglaise a annoncé que la prochaine saison de Super League commencerait le 11 mars 2021. Alors que la finale se disputera ce vendredi à 21 heures, la date du prochain exercice est d'ores et déjà connu. Habitué de commencer le championnat début février, les joueurs de rugby à XIII débuteront plus tard en 2021.

L'Italie avec un charnière Violi - Garbisi

Opposée au XV de France samedi soir (21h10) à Saint-Denis, les Italiens ont opéré quelques changements par rapport à leur dernier match et la défaite à domicile face à l'Ecosse. Maxime Mbanda sera titulaire en troisième ligne, d'où est absent Jake Polledri, le facteur X italien, blessé. Violi et Garbisi, comme lors des précédentes rencontres, occuperont la charnière des Transalpins. Luca Sperandio prend lui place à l'aile.