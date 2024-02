Les Bleuets de Sébastien Calvet se sont imposés en Écosse sur le score (29-14) en s'octroyant le bonus offensif. Dans cette partie, le capitaine Mathis Castro Ferreira a été impressionnant par sa dimension physique. Le demi de mêlée Thomas Souverbie a été le déclencheur du rythme tricolore quand l'arrière Xan Mousques s'est montré en jambes.

1. Zinedine Aouad : 7/10

Le Girondin a fait preuve d’un beau dynamisme dans le jeu courant, ne rechignant pas à relancer des ballons contre une défense placée. Il a souvent gagné la ligne d’avantage et a tenu la baraque en mêlée fermée.

2. Léo Chauvin : 7/10

Le Bordelo-Bèglais a parfois manqué de précision dans ses lancers mais il a compensé par une belle activité dans le jeu courant. À l’image de la première ligne girondine, il a été à la pointe du combat.

3. Zaccharie Affane : 7,5/10

Le colosse de l’UBB a encore fait parler sa puissance en mêlée fermée ainsi que pour redynamiser des ballons lents. De plus, il a montré une belle régularité et une belle constance pendant la longue période qu’il a passée sur le terrain. Et ce malgré son gabarit qui détonne au milieu de formations de moins de 20 ans. Dommage qu’il se soit fait arracher le ballon à la 20ème minute après une de ses charges positives.

4. Corentin Mezou : 8/10

L’un des meilleurs Bleuets sur la pelouse. Inspiré et judicieux dans la plupart de ses interventions, le Toulonnais a souvent eu de bonnes courses et s’est montré bon passeur dans le jeu courant. Comme ses coéquipiers dans la troisième ligne, il s’est toujours porté au soutien de ses coéquipiers. Un match solide du Varois, qui n’a pas grand-chose à se reprocher.

5. Antonin Corso : 7/10

L’Oyonnaxien a été au diapason de son pack. Légèrement plus massif que son coéquipier Mezou, il a apporté sa puissance dans les mauls et a fait le ménage dans les rucks, garantissant des libérations rapides à Souverbie.

6. Patrick Tuifua : 8/10

Le flanker venu de l’autre bout de la planète va encore faire parler de lui. Sur chacune de ses interventions, le joueur de Hawkes Bay a fait mal, tant en attaque qu’en défense. Dès la 19ème minute, Tuifua creva l’écran en signant un raffut puis une passe décisive pour son ailier Hoani Bosmorin qui marqua un essai à la rage. Bref, Tuifua n’a pas fini d'impressionner.

7. Joe Quere-Karaba : Non noté ; Siale Tolofua : 4/10

Dommage que le Toulonnais n’ait pas pu s’exprimer dans ce match à sens unique. Il est sorti à deux reprises en première mi-temps, et céda sa place peu avant la mi-temps au Toulousain Siale Tolofua qui a apporté sa puissance. Pour autant, il a commis quelques maladresses à l’image de son en-avant en début de deuxième mi-temps. Pour ne rien arranger, Tolofua a été pris par la patrouille peu avant l’heure de jeu où il écopa d’un carton jaune, qui facilita le travail des Écossais pour marquer le deuxième essai et les relancer dans la partie.

8. Mathis Castro-Ferreira : 9/10

Il est LE meilleur joueur de la partie. C’est simple, le capitaine des Bleuets a crevé l’écran. Difficile de mieux mener son équipe que de la mettre dans l’avancée à chacune de ses interventions. Il a donné le ton dès la 12ème minute et ce départ derrière sa mêlée où il posa une percussion monumentale à un défenseur écossais, tout en effaçant deux autres défenseurs. À la demi-heure de jeu, il signa une passe décisive pour son demi de mêlée Souverbie après une belle combinaison en touche où les Bleuets simulèrent un maul. Castro-Ferreira a été très logiquement élu homme du match.

9. Thomas Souverbie : 8,5/10

Le demi de mêlée de la Section paloise a su remplacer d'une bien belle manière le précieux Léo Carbonneau. En insufflant beaucoup de rythme, il s'est montré très dynamique dans ses sorties de balles. Auteur de plusieurs tentatives d'exploitation d'espaces dans la défense écossaise, Souverbie a réalisé une performance d'un niveau très intéressant. Son essai dans un trou de souris après une superbe combinaison en touche est la cerise sur le gâteau pour lui. Passé en 10 à la fin du match, il a notamment réalisé un 50-22 gigantesque, histoire de montrer toute sa palette technique.

10. Axel Desperes : 7/10

Le numéro 12 de la semaine passée face à l'Irlande a retrouvé son poste d'ouvreur. Ce soir contre l'Écosse, Desperes a été juste dans son animation offensive et défensive. Contré sur un ballon en début de match, il est vite passé à autre chose et a mis les siens dans de bons rails. En attaque, il a compris que le large était la bonne solution pour mettre à mal le Chardon. Son occupation et ses pénaltouches bien trouvées englobent là aussi une prestation correcte.

11. Hoani Bosmorin : 7/10

20 minutes de jeu certes, mais cela a suffi. Après son superbe match face à l'Irlande, Bosmorin a confirmé sur la pelouse écossaise. D'abord, il s'est montré très solide sous la pression mise par les ballons hauts, à deux reprises en début de match. Rassurant sur ce secteur, le Rochelais a pu faire son boulot offensif pour lequel il est attendu. Dès qu'il avait le ballon, comme la semaine dernière, ses appuis ont fait des ravages. Son essai à la 20ème minute en est l'exemple même. Bien servi par un superbe travail de Tuifua, il a navigué dans la défense avant de se faire découper pendant qu'il plongeait dans l'en but. Suite à cela, il est sorti blessé et a été remplacé par Jean Cotarmanac'h. Son remplaçant n'a pas pu vraiment s'exprimer en deuxième période puisque les Bleus ont moins su tenir le ballon.

12. Robin Taccola : 6/10

Le trois-quart centre a enchaîné après sa rencontre face à l'Irlande, bien que cette fois, il portait le numéro 12. Dans la même veine que la semaine dernière, il a su apporter de la verticalité dans son jeu, peut-être même un peu plus cette fois. Nourri de ballons, le Vannetais a effectué quelques courses tranchantes et apporté de la sécurité en défense. S’il a notamment tenté une sauté vaine ou un jeu au pied non abouti, son registre a été respecté.

13. Fabien Brau Boirie : 5,5/10

Il a été le plus discret des trois-quarts ce soir. Sa participation aux lancements français et sa compréhension dans les attaques ne sont pas remises en doute et il a assuré. Mais il a manqué de vivacité et d'inspiration dans ce que l'on est en droit d'attendre d'un 13. À seulement 18 ans, il n'a pas été en dessous du rythme ni même du niveau, mais plus de personnalité et de caractère et il pourrait être une belle promesse de ces jeunes pousses tricolores.

14. Maxence Biasotto : 6/10

Il est le seul rescapé briviste de cette feuille de match, alors que Ferté, Raffy et Carbonneau étaient en club. L'ailier du CAB a effectué une première période correcte mais discrète alors que son équipe dominait clairement la possession. Peut-être aussi éclipsé par les initiatives de ses compères du triangle arrière, Biasotto n'a pas su se mettre en avant. En revanche, en deuxième période, il faut souligner son super retour défensif (45ème minute) alors que l'ailier écossais s'échappait.

15. Xan Mousques : 8/10

L'arrière de l'Aviron bayonnais avait des fourmis dans les jambes. Comme Bosmorin, Mousques a été le facteur X de cette ligne d'attaque français. C'est lui qui lance d'ailleurs les hostilités avec son essai génial (14ème minute) où il efface trois défenseurs, presque sans les toucher et tout en vitesse. On a pu observer ses qualités de relanceur et de duelliste dans une rencontre plutôt débridée il faut le dire. Par ailleurs, il a effectué un excellent jeu au pied d'occupation pour maintenir et étouffer à plusieurs reprises les jeunes écossais.