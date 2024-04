Le Stade toulousain, sans de nombreux cadres, se déplace ce samedi soir (21h), au Stade Vélodrome de Marseille. Avec une équipe remaniée et, pour certains postes, rajeunie, il devra relever un défi intéressant en touche face à un des meilleurs contres du championnat.

L’hiver dernier, au Stadium face à Toulon, les champions de France en titre avaient connu divers tracas dans le secteur de la touche. S’il était sorti vainqueur (25-17), le Stade avait égaré quatre munitions sur ses propres lancers en première période. À l’heure des retrouvailles ce samedi au Stade Vélodrome, la méfiance est forcément de mise dans les rangs haut-garonnais. D’autant que ses stars des airs que sont Cros (2.62 ballons pris par match) et Arnold (3), présents à l’aller, ne seront pas là pour cette revanche. Alexandre Roumat (2.87), lui aussi maillon essentiel, débutera sur le banc. Avec de nombreux cadres au repos donc, place à la jeunesse. À l’image de Joshua Brennan (1,46) ou encore Clément Vergé (1.12), tous deux âgés de 22 ans, qui seront soutenus par les 26 printemps de Thibaut Flament (2.71) . "On s’est préparés, on a regardé la manière dont Toulon défend pour attaquer des zones particulières en conséquence", explique l’international français, qui ne porte plus de casque.

Ça peut être gratifiant pour un jeune joueur comme moi

Le deuxième ligne Clément Vergé, huit feuilles de match cette saison et titulaire en 4 samedi soir, est impatient de se frotter à l’alignement varois. "C’est super interessant pour moi ce genre de rencontre, face à des joueurs comme Esteban Abadie par exemple. À nous de trouver les bonnes zones afin de les embeter. Si on sort de ce match avec une bonne partie en touche, ça peut être gratifiant pour un jeune joueur comme moi." Une performance qui serait d’autant plus belle alors que Toulouse n’a pas forcément pu se préparer idéalement à cette phase de jeu. Le staff toulousain, ayant reposé ses joueurs lundi et mardi, a dû moduler les séances spécifique touche et condenser ce qui se fait en deux jours en une journée. Pour cette semaine, les hommes d’Ugo Mola ont surtout travaillé la « clarté touche ». Une séance allégée en intensité mais où les joueurs concernés se doivent d’être attentifs et précis sur les positions des uns et des autres et la compréhension des déplacements.

Abadie, comme un poison dans l’air

Et quand on prend la mesure des nombreuses ressources du RCT dans le domaine, le staff toulousain a de quoi se gratter la tête. Le RCT est tout bonnement la deuxième meilleure équipe du championnat en contre (avec près de 25 % de touches défensives gagnées). Paradoxalement, sur ses propres lancers, Toulon est onzième sur 14, (79 % de touches gagnées). Concernant les individualités, c’est Esteban Abadie qui inquiète Jean Bouilhou, entraîneur des avants toulousains. "Il ne jouait pas lorsque Toulon est venu au Stadium mais quand on affrontait Brive en en Top 14, il nous chatouillait pas mal en touche, sourit le spécialiste du secteur. Tous les sauteurs ont à coeur d’exister face à un alignement comme celui de Toulon." Abadie est la pièce maîtresse dans les airs côté toulonnais. À titre de comparaison avec les sauteurs toulousains, l’ancien Briviste lui compte 3,73 ballons pris par match. Sa réputation de chipeur de balles est également méritée puisqu’il a 0,73 contre par match à son actif (11 en 15 matchs). L’Anglais David Ribbans, avec 44 ballons captés, est lui aussi visé par les lanceurs toulonnais. Les Toulousains auront donc fort à faire pour conserver leurs munitions.