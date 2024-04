Ce jeudi, en conférence de presse, le deuxième ligne international du Stade Toulousain, Thibaud Flament, a expliqué sa décision de laisser tomber le casque.

Thibaud Flament était un habitué, depuis le début de sa carrière, du fameux casque, celui qui est fortement conseillé aux plus jeunes dans les écoles de rugby. Pourtant le grand deuxième ligne n’a plus été aperçu en match avec cette protection depuis quelque temps.

La règle m’a fait passer le pas

Ce jeudi, en conférence de presse, il a expliqué sa décision : "Je ne mets plus de casque parce qu’il y a cette fameuse règle qui dicte la couleur que l’on doit mettre en fonction de la couleur dominante du maillot." Le joueur de 26 ans évoque ici la règle instaurée par la Ligue National de Rugby, obligeant les joueurs portant un casque à assortir la couleur de ce dernier avec leur maillot.

"Ça faisait un petit moment que je ne le mettais plus aux entraînements, donc j’avais l’impression de ne plus trop en avoir besoin. C’était surtout pour les oreilles. Ça fait un an et demi que je le mettais plus à l’entraînement et que c’était que pour les matchs, c’était plus par habitude, et du coup la règle m’a fait passer le pas", a poursuivi le Toulousain.