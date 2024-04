Après les compositions probables, découvrez, grâce à la rédaction Midi Olympique, le point sur les infirmeries de tous les effectifs de Top 14, juste avant le début de la 21ème journée du championnat.

Castres

Pour ce match capital, le staff ne pourra pas compter sur plusieurs joueurs, à commencer par Pierre Popelin, touché par une contusion à un mollet face à Gloucester et suspendu pour avoir récolté trois cartons jaunes en Top 14. Tyler Ardron, victime d’une grosse commotion cérébrale, devra revoir un spécialiste avant de pouvoir retrouver le jeu avec contact, sans doute au mois de mai. Nick Champion de Crespigny (fracture d’une omoplate) sera lui aussi de retour au début du mois prochain. L’ailier Geoffrey Palis, opéré d’un ménisque, pourra rejouer rapidement. La saison de Romain Macurdy est terminée. Il a dû être re-opéré d’une épaule pour enlever du matériel chirurgical.

La Rochelle

Victime face au Leinster d’une seconde commotion cérébrale en l’espace de cinq semaines, Kerr-Barlow est au repos forcé. Touché à une épaule lors de ce quart de finale, Leyds est forfait. Tout comme Dulin, en délicatesse avec un genou qui « peut se bloquer n’importe quand », selon Ronan O’Gara. Apparu souffrant samedi dernier, West est incertain. Le staff reste privé de Berjon (psoas), Bourgarit (épaule), Wardi (poignet) et Colombe (genou). Paiva est encore juste mais son retour à la compétition est imminent.

Perpignan

Le demi d’ouverture Tommaso Allan a repris la course cette semaine après sa déchirure à un ischio subie à Oyonnax. Même chose pour le talonneur Lucas Velarte, opérationnel pour les prochaines journées, alors que le trois-quarts Jéronimo DelaFuente se rapproche d’un éventuel retour tout comme le talonneur Seilala Lam et le deuxième ligne Marvin Orie. L’ailier Théo Forner (genou) sera indisponible tandis que le trois-quarts polyvalent Jean-Pascal Barraque a été appelé avec l’équipe de France à VII pour un stage de préparation. Le pilier Giorgi Tetrashvili (déchirure pectoral) ayant, quant à lui, terminé sa saison.

Lyon

La liste des blessés s’est considérablement raccourcie ces dernières semaines. Ainsi, on compte toujours parmi les absents les avants Dylan Cretin, Pierre-Samuel Pacheco et les arrières Jean-Marc Doussain, Joe Powell et Thibaut Regard. De leur côté, Sébastien Taofifenua et Hamza Kaabeche sont en reprise mais ne postulent pas pour ce week-end, au contraire de Killian Geraci, Alban Roussel, Joel Kpoku et Liam Allen de retour dans l’effectif.

Oyonnax

La trêve a permis à plusieurs joueurs, comme les troisième ligne Filimo Taofifenua et Wandrille Picault, le deuxième ligne Kevin Kornath et le pilier Ali Oz, d’avancer dans leur convalescence. Après les retours du demi de mêlée Jonathan Ruru et du centre Chris Farrell, le groupe reste toutefois privé de plusieurs joueurs importants. Le demi de mêlée Charlie Cassang et le troisième ligne Loïc Credoz, bien que remis de leurs blessures, ne sont pas totalement opérationnels. Le pilier et capitaine Tommy Raynaud est pour sa part indisponible. Tout juste arrivé dans l’Ain comme joker médical, le demi de mêlée Vasil Lobzhanidze fait son entrée dans le groupe.

Racing 92

Au talonnage, Camille Chat et Jannick Tarrit sont toujours absents. Une incertitude pèse également sur le troisième ligne Ibrahim Diallo. Touché lors du match de Champions Cup contre le Stade toulousain, son retour était espéré mais cela risque d’être un peu court. En revanche, après avoir manqué le huitième de finale de ChampionsCup en raison d’une commotion, le demi de mêlée Nolan Le Garrec sera bien sur la pelouse du stade Charles-Mathon derrière son paquet d’avants.

Stade Français

Avec un calendrier très à son avantage en raison de son élimination en phase de poule de la Champions Cup, le Stade français bénéficie de plages de repos importantes. Résultat : la quasi-totalité de son effectif est opérationnel à ce jour. L’international australien Sefa Naivalu devrait revenir pour le match de Clermont (22e journée). Actuellement en Afrique du Sud pour raisons personnelles, Rory Kockott fera son retour pour la 23e journée et le déplacement à Toulouse. Seul Matthieu De Giovanni est toujours absent suite à sa blessure à l’épaule pour laquelle il a subi un intervention chirurgicale en fin d’année 2023.

Bayonne

Le deuxième ligne Denis Marchois, touché à un mollet, est absent. Son compère Arthur Iturria, blessé à un orteil, n’est pas complètement rétabli. Tout comme le centre-arrière Reece Hodge. Le pilier Luke Tagi, blessé à un genou, ne reprendra pas encore. L’arrière Gaëtan Germain et le pilier Pascal Cotet ne reviendront pas de la saison. Les trois-quarts centres Yoan Orabé (syndrome des loges à un mollet) et Sireli Maqala (opéré d’une cheville) sont les autres absents de longue durée.

Pau

Les derniers blessés de l’effectif s’appellent Martin Puech (touché aux côtes contre le Connacht) et Aminiasi Tuimaba (fracture d’un avant-bras contre le même adversaire). La Section sera privée du centre Tumua Manu (lésion à une cuisse), des deuxième ligne Hugo Auradou (entorse grave à une cheville, saison terminée) et Mickaël Capelli (opéré le 19 janvier d’un ligament croisé à un genou), de l’arrière Clément Laporte (opéré le 22 novembre d’une rupture d’un tendon d’Achille), de l’ouvreur Clément Mondinat (opéré le 6 février d’une fracture à un pouce), du pilier Rémi Seneca (opéré le 25 janvier d’un ligament croisé à un genou) ainsi que du troisième ligne Brent Liufau (opéré le 17 décembre d’une fracture et luxation à une cheville), qui poursuivent leurs soins. Enfin, le pilier Simon-Pierre Chauvac (mollet) est en phase de reprise.

Montpellier

Paul Willemse est suspendu pour cinq semaines après son expulsion face à l’Ulster. Marco Tauleigne, Geoffrey Doumayrou, Titi Lamositele, Lenni Nouchi, Brandon Paenga-Amosa manqueront à l’appel sur blessure.

Toulon

Victime d’une commotion face à Montpellier, Ben White est de retour. Anthony Étrillard (tendon d’Achille), Facundo Isa (cuisse), Selevasio Tolofua (genou) et Gaël Dréan (doigt) ont tous repris la course mais ils demeurent forfaits. Waisea (épaule) ne rejouera plus jusqu’à la fin de la saison. Rayan Rebbadj est parti à Capbreton pour participer à un stage avec l’équipe de France à VII. Sauf surprise de dernière minute, l’ouvreur italien Paolo Garbisi fêtera sa première titularisation.

Toulouse

Au-delà des joueurs en congés (Cyril Baille, Français Cros, Peato Mauvaka, Matthis Lebel et Juan Cruz Mallia), les Stadistes seront privés de Pierre-Louis Barassi, touché aux côtes contre le Racing il y a deux semaines. Setareki Bituniyata a, lui, repris les entraînements collectif, au contraire de Théo Ntamack, touché à l’os de la crête iliaque. Anthony Jelonch (genou), Alban Placines (genou) et Nepo Laulala (tendon d’Achille) en ont fini avec leur saison. Ange Capuozzo (doigt) va lui manquer encore quelques semaines de compétition.

Bordeaux-Bègles

Aucun nouveau joueur n’a rejoint l’infirmerie après la défaite en quart de finale de Champions Cup. De son côté, Yoram Moefana bénéficie d’une semaine de vacances puisqu’il n’avait pas encore coupé depuis le Tournoi des 6 Nations. En revanche, Matthieu Jalibert, Damian Penaud et Mahamadou Diaby sont aptes et devraient postuler à une place de titulaire ce dimanche. De son côté, le pilier gauche Jefferson Poirot est toujours en délicatesse avec ses cervicales. Marko Gazzotti, Pierre Bochaton, Sipili Falatea, Connor Sa et Jandré Marais sont toujours à l’infirmerie.

Clermont

Une fin de saison est à redouter pour l’habituel talonneur Folau Fainga’a, victime d’une fracture à un orteil. Elle est déjà actée pour le pilier Etienne Falgoux (biceps) et le trois-quarts centre Pierre Fouyssac (cervicales). Le troisième ligne centre Fritz Lee (mollet), l’ouvreur Benjamin Urdapilleta (ischios), l’arrière Irae Simone (genou) et le centre George Moala (cheville) devraient également manquer à l’appel. L’heure du retour a en revanche sonné pour le flanker argentin Marcos Kremer.