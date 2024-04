Vous l’avez attendu, il est enfin là, le sprint final est lancé en championnat. Tous les matchs seront cruciaux et plus aucune équipe n’a de marge, surtout à domicile. Voici nos pronostics pour la 21e journée de Top 14 !

Castres – Stade rochelais

Deux équipes revanchardes s’affrontent à Pierre-Fabre. D’un côté le Castres olympique, incapable de gagner depuis quatre matchs en Top 14. De l’autre, La Rochelle, qui reste sur une immense déconvenue en quart de finale de Champions Cup au Leinster. Malheur au vaincu, donc. Pour espérer se qualifier, le CO n’a plus le droit à l’erreur à domicile, mais les Rochelais voudront se rattraper du match aller où les Castrais s’étaient imposés à Deflandre (24-27). Surtout que les coéquipiers de Grégory Alldritt savent gagner à Pierre-Fabre et restent sur une victoire pleine de maîtrise l’année dernière (17-32). On voit donc les Rochelais repartir de l’avant et laisser définitivement la frustration de la Champion Cup derrière eux.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle, aucun bonus

Les Rochelais s'étaient inclinés à Deflandre au match aller. Icon Sport - Icon Sport

Perpignan – Lyon

L’Usap candidate au top 6 ? On ne l’avait pas vu venir, mais à six journées de la fin de la phase régulière, les Catalans n’ont que cinq points de retard sur le sixième (UBB). Mais seulement six sur le barragiste, faut-il le rappeler. La série en cours des Usapistes est impressionnante (4 victoires en 5 matchs) et à domicile, avec la ferveur d’Aimé-Giral, les Lyonnais risquent de subir la pression. Succès, donc, de Perpignan face à une équipe du Lou qui n’a pris qu’un point à l’extérieur cette saison.

Notre pronostic : victoire de l’Usap avec bonus offensif

Oyonnax – Racing 92

Avec 12 points de retard sur le barragiste, le retard semble trop conséquent pour Oyo en vue du maintien. D’autant que les Oyomen affrontent un Racing 92 qui vient d’enchaîner trois victoires de suite et veut continuer à croire en la qualification directe en demi-finale. Les Franciliens ont déjà gagné trois fois à l’extérieur cette saison et vont, selon nous, aller chercher un quatrième succès dans l’Ain. Match accroché, en revanche, avec une équipe d’Oyonnax qui ne lâchera rien.

Notre pronostic : victoire du Racing, bonus défensif pour Oyo

Stade français – Bayonne

Laurent Labit a beau dire que le Stade français n’est pas "encore à la hauteur du Stade toulousain, de La Rochelle ou même de l’UBB", les Parisiens sont bien en tête du Top 14 avec 14 victoires et cinq défaites. Les faits sont là : Paris est la meilleure équipe à l’extérieur (six succès), et n’a perdu qu’une seule fois lors des huit dernières rencontres. Rajoutez à cela que les Soldats roses n’ont pas disputé la Coupe d’Europe, et vous avez une bonne indication quant au score final face à Bayonne. Des Bayonnais, en plus de cela, incapable de s’imposer loin de Jean-Dauger, mais qui voudront laver l’affront de la large défaite contre Toulon à Anoeta.

Notre pronostic : victoire du Stade français avec bonus offensif

Pau – Montpellier

La situation s’aggrave pour le MHR, toujours barragiste avec quatre points de retard sur Clermont. Les Cistes doivent faire des résultats à l’extérieur, comme ce fut le cas à Nanterre il y a quelques semaines (victoire avec bonus offensif). Mais face à eux, la Section paloise espère toujours se qualifier en phase finale pour la première fois depuis leur remontée. Un faux pas à domicile verrait pratiquement leurs espoirs anéantis pour la qualification. La résilience montpelliéraine pourrait néanmoins faire la différence dans cette partie.

Notre pronostic : victoire de Montpellier, bonus défensif pour Pau

Toulon – Stade toulousain

Le RCT a trouvé son rythme de croisière avec trois succès lors des quatre derniers matchs. Les Toulonnais restent sur une très belle performance face à Bayonne (10-46), et au Vélodrome, ils devraient logiquement prendre le dessus face à un Stade toulousain remanié. Des Stadistes qui n’ont pas "l’obligation" de l’emporter pour rester dans le top 2, et qui ont décidé de faire souffler certains cadres. Dans ce contexte, on n’imagine pas le Toulon de Pierre Mignoni se rater, d’autant qu’à Marseille, le RCT est en réussite face à Toulouse.

Notre pronostic : victoire de Toulon, aucun bonus

Bordeaux-Bègles – Clermont

Inutile de vous le rappeler, l’UBB va vouloir réagir après sa terrible défaite en quart de finale de Champions Cup. Les Girondins retrouvent donc Chaban avec la belle intention de sortir un grand match. Dur dur pour l’ASM, qui pourtant a réussi à se qualifier pour les demi-finales de Challenge Cup mais qui semblent se déplacer au mauvais moment face au mauvais adversaire. Les Clermontois ont néanmoins besoin de points et voudront sans doute faire encore un peu plus douter cette équipe bordelaise. Mais cette fois-ci, l’UBB ne va pas refaire les mêmes erreurs, et s’imposer pour repartir de l’avant.

Notre pronostic : victoire de l’UBB, bonus défensif pour Clermont