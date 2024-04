De retour après une blessure au mollet, Stuart Olding pourrait être aligné à Angoulême dans un match important en vue de la qualification. Le trois-quarts polyvalent du CAB revient également sur son rôle depuis le départ des entraîneurs des arrières Bruce Reihana et Régis Lespinas.

Comment vous sentez-vous alors que vous avez été absent ces dernières semaines ?

J’avais un petit souci au mollet depuis le match à Mont-de-Marsan qui m’a fait manquer les deux dernières rencontres. Mais aujourd’hui, c’est derrière moi, j’ai pu faire une bonne rééducation avec les kinés, et j’ai pris part à toutes les séances cette semaine donc je me sens bien.

Dans quel état d’esprit se trouve l’équipe avant d’aborder ce déplacement à Angoulême ?

Tout le groupe est en forme et a faim de victoires. Contre Colomiers lors du dernier match (victoire 35-23, NDLR), nous avons mis en place certaines choses et nous voulons continuer cette semaine afin de nous mettre en position de jouer les barrages. Être dans le top 6, c’est l’objectif ! On sait que ce sera difficile lors des quatre derniers matchs, mais il faut y croire…

La qualification passera forcément par une victoire à l’extérieur, donc le match à Angoulême est-il plus important que les autres ?

Ce match est le plus important car c’est le prochain (sourire). C’est comme ça que nous jouerons les quatre prochaines rencontres. Nous allons nous concentrer sur nous-mêmes. Le Pro D2 est un championnat très compétitif avec très peu de points d’écart entre le quatrième et le neuvième. Les matchs à l’extérieur sont évidemment très importants, et c’est sûr que ramener des points des déplacements va aider dans notre quête du top 6.

Avez-vous un esprit de revanche après la défaite subie à l’aller (10-16) ?

Ce n’est jamais plaisant de perdre, encore plus à la maison. Il n’y a pas forcément ce sentiment de revanche, mais il est certain que nous allons faire le maximum pour rattraper les points perdus à domicile. Les deux matchs perdus chez nous cette saison coûtent cher.

Quel regard portez-vous sur cette équipe de Soyaux-Angoulême, invaincue à domicile depuis le 17 novembre et capable de s’imposer à Agen (23-12) vendredi dernier ?

C’est une équipe très forte dans les rucks, dans la « physicalité ». Elle possède de très bons joueurs techniquement derrière qui veulent jouer, et des avants très costauds. C’est une très bonne équipe que l’on doit respecter.

Depuis les départs des entraîneurs des trois-quarts Bruce Reihana et Régis Lespinas, vous avez, semble-t-il, les joueurs plus expérimentés, un nouveau rôle…

Je n’ai pas changé de statut, je reste joueur. Depuis leur départ, ce sont tous les joueurs qui ont pris leurs responsabilités, pas seulement moi, trois ou quatre joueurs. Tout le monde a pu s’exprimer pour faire progresser l’équipe.

Vous étiez tout de même en tribunes aux côtés d’autres membres du staff et de Sasha Gué lors de la victoire contre Colomiers. Qu’est-ce que cela change ?

C’était un peu particulier. Comme je ne pouvais pas jouer, Pierre-Henry (Broncan) souhaitait que je monte pour regarder si je voyais des choses qu’on ne voit pas toujours sur le bord du terrain. Mais je ne suis pas coach, je ne gère pas l’équipe (rires). C’était uniquement pour leur dire si je voyais quelque chose que ce soit en attaque ou en défense chez les trois-quarts.