Le CA Brive a communiqué ce dimanche la mise à l'écart de Bruce Reihana et Régis Lespinas. Si le premier, qui était entraîneur en charge de l'attaque, voit sa collaboration avec le club terminée, le second, qui était intervenant, "retrouve l'équipe Crabos à 100%".

Est-ce la défaite à Dax (27-10) qui a précipité les choses ? En tous les cas, le CA Brive a communiqué ce dimanche dans l'après-midi du changement dans son staff pour la fin de la saison. Premièrement, Bruce Reihana n'est plus le responsable de l'attaque corrézienne. "Le club annonce la fin de sa collaboration avec Bruce Reihana à compter de ce jour d'un commun accord", dit le communiqué.

Le CA Brive annonce des changements dans son staff sportif.



L'autre membre du staff qui ne sera plus sous les ordres de Pierre-Henry Broncan, c'est Régis Lespinas. En fonction auprès des trois-quarts et des skills, il "ne poursuit pas ses missions avec l'équipe première et retrouve l'équipe Crabos à 100%." Ainsi, c'est le manager sportif Pierre-Henry Broncan qui va s'occuper du jeu des trois-quarts jusqu'à la fin de la saison.

Le prochain rendez-vous des Brivistes, c'est la réception de Colomiers en match avancé de la 26e journée, ce jeudi (21 heures).