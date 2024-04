Joueur au RC Vannes, Sacha Valleau (27 ans) a participé à la série « Au Micro » de Canal +, pour devenir la future voix des matchs de football de la chaîne cryptée. Ginola, finale de Champions League et crash de micro : il nous raconte son expérience vécue de l’intérieur.

C’est une soirée éprouvante qu’a vécue hier soir Sacha Valleau, trois-quarts centre du Rugby Club de Vannes. Fan au plus profond de lui du club anglais de Manchester City, il a vu son équipe se faire éliminer par le Réal Madrid au bout de la nuit après une séance de tirs au but. Mais pour se remonter le moral, il a eu l’honneur d’apparaître dans le deuxième épisode de la toute nouvelle émission « Au Micro ». Une mini-série originale à la recherche de la future voix des grandes soirées de football européen sur Canal +. Le tout encadré par l’humoriste Redouane Bougheraba et une triplette de prestige en jury. "David Ginola est super cool, il savait qui j’étais. Il suit Vannes d’ailleurs et m’a même parlé de notre saison actuelle avec le RCV. Laure Bouleau et Hervé Mathoux étaient surpris de voir à quel point j’étais passionné de foot. Ils ont été adorables mais Hervé veut vraiment que tu lui montres que tu connais le ballon."

"Si tu fais deux erreurs : c’est éliminatoire"

L’intéressé raconte sa passion pour cet exercice de commentateur. "Ça m’a toujours plu, c’est un rêve pour moi de pouvoir un jour travailler dans ça. Je commentais devant la télé avec mes potes pour les faire marrer. Des fois, je me fais les commentaires tout seul dans ma tête quand les commentateurs ne me plaisent pas. Donc quand j’ai vu cette offre passer, je me suis dit que j’allais tenter l’aventure. Je suis plutôt sur la deuxième partie de ma carrière et je trouvais l’opportunité tellement incroyable que je ne voulais pas passer à côté." En voyant l’annonce via les réseaux sociaux, il saisit cette opportunité en or et suit le processus d’inscription. Lettre de motivation, vidéo de présentation, entretien et enfin, dix questions de culture foot. "Mais si tu fais deux erreurs : c’est éliminatoire, précise-t-il. Moi j’avais des questions du style, qui est l’entraîneur le plus capé de l’histoire de la Ligue des champions, par exemple". Signe du destin, lors d’une des épreuves, il a même dû commenter un but de Manchester City. Sacha est un véritable aficionado des Citizens depuis le milieu des années 2000. "J’ai ma carte d’abonné et j’en profite pour faire des déplacements. Je suis même allé à la finale de Ligue des Champions l’année dernière à Istanbul. J’ai le maillot du gardien Ederson, je l’ai acheté aux enchères", raconte ce fan absolu du ballon rond.

10 000 candidats, 30 retenus

Lors de son vrai passage, celui diffusé à la télé, le joueur vannetais a dû commenter une rencontre entre l’Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen. "J’ai tellement crié sur le but que ça a fait crasher le son, j’ai dû recommencer (rires). David [Ginola] était très content de mon passage, Laure [Bouleau] m’a dit qu’elle avait bien aimé que j’utilise des termes techniques". En tout, ce sont quelque 10 000 candidats qui ont tenté l’aventure « Au Micro » au départ, pour un écrémage final de 30 têtes. Le gagnant décrochera un contrat dans la maison Canal pour commenter les soirs de "LDC". Mais Sacha, engagé avec Vannes, n’est pas disponible et prêt à quitter le rugby. "Ils m’ont dit tu es pris dans les six finalistes, on démarre le tournage lundi et mardi. Je leur ai dit « mardi je peux, je suis repos mais pas lundi ». Le directeur de casting me dit « tu te rends compte, c’est la chance de ta vie ». Mais je suis sous contrat avec Vannes, impossible pour moi » Pas possible pour Canal non plus donc, qui a donc choisi un autre candidat. "D’un côté je suis hyper frustré de pas être allé au bout parce qu’au final, j’étais pris."

\ud83c\udfc9+\u26bd\ufe0f\ud83c\udf99\ufe0f



Le projet Sacha, c'est quelque chose.#AuMicro, épisode 2 à Marseille, mercredi 23H15 sur CANAL+ pic.twitter.com/1jC0LTNcaB — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 15, 2024

Mais s’il n’a pas pu aller au bout de cette aventure, tout n’est pas forcément fini pour lui, comme l’explique David Ginola. "Le cas de Sacha a été une problématique pour nous, Sacha a été très bon mais au vu de son emploi du temps, ça aurait été très compliqué. Il avait moins de disponibilités. Mais, s’il veut embrasser cette carrière là plus tard, il pourra sans problème". À sa grande surprise, l’ancien septiste a marqué les esprits, à tel point qu’une suite dans le métier pourrait donc lui être proposée après sa première carrière de joueur. "Mon objectif en participant, c’était aussi de me faire repérer. À Canal, on m’a dit quand tu arrêtes ta carrière, garde mon numéro et je m’arrangerai pour te trouver quelque chose." La suite pour Sacha ? C’est le maillot du RCV au moins jusqu’en 2025 ! Mais après sa carrière au plus haut niveau, l’athlète aspire à faire lever les foules, non plus par ses courses endiablées mais par son timbre de voix et ses formules percutantes !