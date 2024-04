Le sprint final de Pro D2 est lancé ! En déplacement à Biarritz, Grenoble pourrait poursuivre sa folle série de victoire tandis que Colomiers pourrait faire un coup crucial à Nevers. Découvrez les pronostics de Rugbyrama pour cette 27ème journée de Pro D2.

Provence Rugby – Mont-de-Marsan

Recoller au trio de tête pour espérer finir dans les deux premières places. C’est l’enjeu de cette 27e journée de championnat pour Mont-de-Marsan. Après trois journées sans victoire, les Montois ont retrouvé de l’élan la semaine dernière avec une victoire bonifiée face au Biarritz Olympique. De son côté, Provence est tombée face à la lanterne rouge de Pro D2, Rouen. Les Aixois auront à cœur de laver cette contre-performance en confortant leur deuxième place au classement devant leur public.

Notre pronostic : victoire de Provence Rugby

Soyaux-Angoulême – Brive

Lors de son dernier match à domicile, Soyaux-Angoulême a réalisé l’exploit d’arracher un match nul au leader vannetais (22-22). Les hommes d’Alexandre Ruiz ont su valider cette performance en allant s’imposer à Agen (12-23) signant l’unique victoire à l’extérieur de la 26e journée. Le défi paraît trop grand pour le CA Brive qui n’a plus gagné un match à l’extérieur depuis la 15e journée à Aguilera.

Notre pronostic : victoire de Soyaux-Angoulême

Aurillac – Béziers

Alors que la fin de saison approche, le Stade aurillacois est dans la pire dynamique de sa saison avec quatre défaites consécutives. Certes, les Cantaliens se sont déplacés trois fois pour une réception périlleuse de Provence Rugby, pourtant chacun sait comme il est difficile de relever la tête après une telle série. La tâche paraît d’autant plus complexe au regard de l’adversaire, Béziers qui a planté 56 points à Valence-Romans lors de la dernière journée.

Notre pronostic : victoire de Béziers

Dax – Rouen

Ce match ressemble à une mort subite pour Rouen. La lanterne rouge de Pro D2 se déplace chez le 6e Dacquois, quand son principal concurrent au maintien Montauban reçoit le leader Vannetais. Au vu du calendrier des deux équipes, une défaite compliquerait largement la tâche aux Rouennais en quête de la 15e place synonyme de barrage. En face, se dresse une équipe en forme qui, outre sa défaite à Vannes lors de la 26e journée, restait sur 3 victoires consécutives, dont deux bonifiées à domicile. Rouen ne devrait pas partir les mains vides de Dax malgré une nouvelle victoire dacquoise.

Notre pronostic : victoire de Dax, bonus défensif pour Rouen

Montauban – Vannes

Montauban affiche le pire bilan de Pro D2 à domicile avec seulement huit victoires en 13 réceptions, à l’inverse Vannes affichent le meilleur tableau de chasse du championnat à l’extérieur avec quatre victoires et deux nuls pour 13 matchs loin de ses bases. La 27e journée de Pro D2 ne devrait pas défier les statistiques au vu des dix défaites affichées par Montauban lors des 12 derniers matchs… Le leader devrait logiquement s’imposer.

Notre pronostic : victoire de Vannes

Nevers – Colomiers

Nevers semble avoir pris un coup sur la tête lors de sa défaite à Valence-Romans (J24), enchaînant par la suite défaite à domicile puis défaite chez la lanterne rouge la semaine dernière. De son côté Colomiers ne brille pas, mais fait le travail en assurant à domicile. Pour espérer une place qualificative, les Columérins devront retrouver le goût d’une victoire en territoire ennemi, une première depuis début novembre et un succès à Montauban (13-37). Au terme d’une rencontre disputée, Colomiers devrait s’offrir le droit de rêver d’une fin de saison excitante.

Notre pronostic : victoire de Colomiers, bonus défensif pour Nevers

Valence Romans – Agen

Avec une seule victoire à l’extérieur, il serait facile de se dire que les Agenais ne savent pas se déplacer. Pourtant les quatre derniers déplacements du SUA affichent un bilan honorable d’une victoire et deux bonus défensifs. Si Valence-Romans est solide à domicile avec six victoires consécutives à domicile, Agen pourrait mettre un terme à cette série.

Notre pronostic : victoire d’Agen, bonus défensif pour Valence-Romans

Biarritz – Grenoble

Alors que leur entraîneur en chef, Simon Mannix, prendra la direction de la sélection portugaise en fin de saison, les Biarrots ont la lourde tâche de recevoir le FC Grenoble pour le compte de cette 27e journée de Pro D2. Le BO en a pris 40 lors du match aller et pourtant les Grenoblois ne paraissaient pas autant en forme qu’en cette fin de saison. À l’heure du sprint final, les Isérois ont enchaîné cinq victoires consécutives et s’apprêtent à se déplacer dans le Pays Basque avec le plein de confiance. Cependant les rouge et bleu ne pourront pas compter sur leurs deux ailiers titulaires Hulleu et Qadiri sorti sur blessure la semaine dernière. Des absences qui pourraient réduire les ambitions offensives sans pour autant mettre fin à cette belle série de victoires.

Notre pronostic : victoire de Grenoble