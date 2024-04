Ce dimanche après-midi, Toulouse a laminé Exeter en quart de finale de Champions Cup. Une victoire 64-26 pour les champions de France en titre, qui ont forcément affolé les statistiques lors de cette partie.

Quand vous marquez plus de soixante points, vous regardez forcément les statistiques de la rencontre avec un petit sourire en coin. Ce dimanche, les Toulousains ont régalé leurs supporters avec notamment une seconde période de feu.

47 points inscrits en une mi-temps

Vu le score final, on a du mal à se dire qu’il n’y avait qu’un petit point d’écart entre les deux formations à la pause. Bousculés dans le premier acte, les Haut-Garonnais ont fait sauter le verrou anglais… et pas qu’un peu.

Le festival a débuté à la 47e minute avec un essai de Kinghorn. De quoi lancer la machine rouge et noire. Un 28-0 en douze minutes qui a tué tout suspense. L’arrière écossais s’est offert un doublé, tout comme Pita Ahki et Juan Cruz Mallia. Au final, les Stadistes ont inscrit la bagatelle de 47 points en une seule période. Fort, très fort.

36 défenseurs battus

Bon, la défense anglaise n’a pas su contenir les offensives toulousaines dans le second acte, et ça se voit au niveau des statistiques. Les protégés d’Ugo Mola se sont baladés, notamment ceux de la ligne arrière. Au total, Toulouse peut se targuer d’avoir battu 36 défenseurs lors de ce quart. 18 sont à mettre au crédit des arrières. Antoine Dupont a laissé cinq joueurs d’Exeter sur le flanc, 3 pour Ahki et Mallia.

Devant, on en dénombre aussi 18, mais avec un Jack Willis qui en totalise 10 à lui tout seul…

Revivez l'arrivée des joueurs du Stade toulousain avant le quart de finale de la Champions Cup contre Exeter comme si vous étiez. C'est parti, immersion totale ! pic.twitter.com/l1VbMd7bea — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 15, 2024

Willis exceptionnel

Mola l’a avoué en conférence de presse après la rencontre, il "y aurait dû avoir un super trophée pour Willis". Le flanker anglais a marché sur l’eau pendant quatre-vingts minutes. Une activité à faire rougir n’importe quel troisième ligne de la planète, et des qualités offensives qui ont fait mal aux Chiefs.

Après avoir mis Skinner sur les fesses comme à l’école de rugby, l’Anglais a, dans un premier temps, inscrit le deuxième essai des siens juste avant la pause, avant de se balader en seconde période.

Il a donc terminé avec 10 défenseurs battus, 4 franchissements, 1 essai et 92 mètres gagnés ballon en main (source : ultimaterugby). Que dire de plus ?

16 passes après-contact

Jeu de mains, jeu de Toulousain, c’est bien connu. Alors durant leur festival offensif, les Haut-Garonnais ont forcément fait voyager le ballon. Certains auront encore en mémoire la passe après-contact de Paul Costes pour Mallia qui a amené le deuxième essai de Blair Kinghorn.

Au total, ce ne sont pas moins de 16 offloads qu’ont réussis les pensionnaires d’Ernest-Wallon ce dimanche.

87 % de réussite au plaquage

Il n’y a pas que l’attaque dans la vie, il y a la défense aussi. À ce sujet-là, les Toulousains ont fait le boulot. Bien évidemment, on peut toujours faire mieux mais face à des joueurs comme Henry Slade ou Immanuel Feyi-Waboso, un 87 % de réussite (128 sur 145) en défense, c’est une statistique positive.

Du côté d’Exeter, ce fut un peu plus difficile, logiquement, avec seulement 69 % d’interventions réussies (117 sur 154).