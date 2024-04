Info Midol – C’est un joli coup que s’apprête à faire le club drômois. Selon nos informations, il serait sur le point d’enregistrer la signature du troisième ligne de Montauban, Otar Giorgadze.

Après Vincent Vial (Grenoble) et Darren O’Shea (Vannes), Valence-Romans devrait accueillir pour les prochaines saisons le troisième ligne de Montauban, Otar Giorgadze. Le Géorgien, qui ne sera pas conservé du côté de Sapiac, compte seulement quatre titularisations cette saison (pour douze rencontres disputées). Capable d’évoluer à tous les postes de la troisième ligne, il devrait remplacer numériquement son compatriote Ioane Iashagashvili dans la Drôme. Le jeune troisième ligne devrait prendre la direction de Mont-de-Marsan. Après Clermont, Brive et Montauban, l’international géorgien, qui a disputé la dernière Coupe du monde en France avec les Lelos, devrait connaître une quatrième équipe dans sa carrière. Un joli coup pour la formation entraînée par Fabien Fortassin, bien partie pour se maintenir en Pro D2. Il devrait s’agir du troisième ligne international annoncé par les dirigeants du VRDR chez nos confrères de France Bleu Drôme Ardèche..

Du mouvement encore à venir

D’autres recrues devraient suivre au stade George-Pompidou. Un ailier polyvalent international devrait s’engager et un deuxième trois-quart aile est encore recherché, tout comme un deuxième ligne et un autre troisième ligne. Malgré cela, les dirigeants du VRDR devraient renouveler leur confiance envers une grande partie de l’effectif actuel. Le bail du troisième ligne formé à Grasse Sven Girlando devrait être prolongé, tout comme celui du pilier Anthony Aléo. En revanche, le cas du demi de mêlée Léopold Dupas n’est pas encore tranché. L’historique Jonathan Quinnez, présent dans la Drôme depuis 2013, soit avant la fusion entre Valence et Romans qui a eu lieu en 2016, pourrait quitter le club.