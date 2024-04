Info Midol. Si l'avenir sportif de l'US Montalbanaise est incertain en raison de sa quinzième place au classement, en coulisses, les dirigeants s'activent pour donner un nouvel élan au club, avec la recherche d'un staff.

La cuvette de Sapiac a vibré comme rarement ces derniers mois. Ce vendredi soir, l'US Montalbanaise est ressortie victorieuse d'un duel serré face à l'USON Nevers rugby de Xavier Péméja, un ancien de la maison (17-16). Ce succès vient interrompre une série de sept défaites consécutives.

Pour endiguer la crise, l'entraîneur des avants Florent Wieczorek avait été mis en retrait le 19 février dernier. Mais depuis, les choses se sont encore gâtées avec cinq défaites supplémentaires dont une à Rouen, lanterne rouge qui a contrario revient fort en cette fin de saison. Ce vendredi, les Normands se sont d'ailleurs offert le scalp du leader aixois. La situation est donc loin d'être arrangée... C'est pourquoi les dirigeants tablent sur un nouveau staff pour l'année prochaine. Pour rappel, le manager Pierre-Philippe Lafond, et ses adjoints David Byrnes, David Aucagne et Julien Gauthier sont sous contrat jusqu'en juin 2025. Le premier cité pourrait retrouver son poste de directeur sportif de l'association.

Pierre-Philippe Lafond est manager de l'US Montalbanaise depuis le mois d'octobre 2022. Icon Sport - Alexandre Dimou

Pour le rôle de manager, différents candidats ont été reçus dans les bureaux de Sapiac. Toujours selon nos informations, Bernard Goutta, sans poste depuis sa démission du SU Agen, a postulé. Son cas a un temps été évoqué. Autre nom dans ce dossier : David Penalva, actuel manager d'Orléans. L'ancien deuxième ligne, qui compterait parmi les favoris, a la particularité de connaître les locaux puisqu'il y a joué entre 2011 et 2015. C'est le cas aussi de Romain Sazy.

Natif de Montauban, il y a parfait sa formation entre 2006 et 2010 avant de partir à La Rochelle. Retraité depuis l'année dernière, il est aujourd'hui en charge des espoirs rochelais. Parmi les postulants, on compte aussi Xavier Garbajosa et Jean-Baptiste Elissalde, dont les dernières expériences se sont terminées respectivement en juin 2023 à Lyon et à l'automne de la même année à Montpellier. Aussi, Mathieu Bonello, manager d'Albi, et Fabrice Estebanez, qui était celui de Bourg-en-Bresse jusqu'en octobre dernier. Autant de profils qui pourraient être à la tête du sportif montalbanais l'année prochaine. Affaire à suivre...