Lundi, le Stade montois et le rugby disaient adieu à une légende : André Boniface. C'est un hommage poignant que son club lui a offert ce vendredi, tout au long de la rencontre comptant pour la 26ème journée de Pro D2 face au Biarritz olympique. Retour en images sur cette soirée si particulière.

La première sans Boni... Le Stade montois, encore endeuillé par le décès de son joueur de légende André Boniface, recevait ce vendredi le Biarritz olympique (38-7) dans une rencontre marqué par l'hommage. Supporters, joueurs, dirigeant, tous ont à leur manière salué la mémoire d'un monument du rugby français, dont la disparition a été annoncée ce lundi.

Boni était, malgré sa disparition, omniprésent dans le vestiaire du Stade montois. Au-dessus de chacun de leur casier, les joueurs avaient leur portrait accompagné de celui d'André Boniface comme pour dire qu'ils seront accompagnés tout au long de ce match si particulier.

Pour l'échauffement, les coéquipiers d'Eroni Sau ont foulé la pelouse du stade André-et-Guy-Boniface avec un t-shirt marqué d'une citation qui représente bien la légende du club : "L'esthétique ne nuit pas à l'efficacité".

Eroni Sau Icon Sport - Icon Sport

Un maillot d'échauffement floqué du légendaire numéro 12, qui a tant de fois brillé sur les épaules d'André Boniface.

Le légendaire numéro 12 d'André Boniface. Icon Sport - Icon Sport

Quelques instants avant le coup d'envoi joueurs, staffs et supporters se sont unis pour une minute d'applaudissements vibrante. Un hommage rendu sur l'ensemble des terrains ce week-end.

Montois et Biarrots rendent hommage à André Boniface. Icon Sport - Icon Sport

Jean-Robert Cazeaux, président du Stade montois et René Bouscatel, président de la Ligue nationale de rugby ont pris la parole. Ce dernier a notamment déclaré : "Quelques joueurs ont marqué l'histoire, lui, c'est encore mieux, il est rentré aujourd'hui dans la légende".

Jean-Robert Cazeaux et René Bouscatel Icon Sport - Icon Sport

Jusqu'à la fin de la saison, les joueurs du club montois porteront en plus de leur numéro celui d'André Boniface sur le col comme Torsten van Jaarsveld auteur d'un doublé ce soir.

Le numéro 12 d'André Boniface restera gravé sur le maillot du Stade Montois jusqu'à la fin de saison. Icon Sport - Icon Sport

Finalement, les hommes de Patrick Milhet ont rendu le meilleur des hommages en décrochant une victoire bonifiée face au Biarritz olympique (38-7) en inscrivant cinq essais. Après le match, le numéro 12 du soir, Jules Even, a confié la satisfaction de son équipe d'avoir gagné avec la manière : "On avait à cœur de faire un grand match. On a essayé de faire un match comme il les aimait avec des prises d'initiative. J'espère que de là-haut, il est fier de nous."