L'arrière des Harlequins, Tyrone Green, a été intenable lors de la victoire de son équipe face à l'Union Bordeaux-Bègles (42-41), inscrivant le dernier essai de son équipe dans un incroyable final. De son côté, Yannick Bru a décidé de changer d'ouvreur dès la pause.

Les tops

Tyrone Green

On ne connaissait pas forcément ce joueur sud-africain ex-international des moins de 20 ans. Les spectateurs bordelais s’en souviendront un minimum. Par la qualité de ses relances, il a mis le feu à Chaban Delmas. Quelle confiance, quelles interventions tranchantes et quel sang-froid. C’est lui qui a marqué l’essai de la victoire au terme d’une belle offensive avec balayage droite-gauche. On attendait Marcus Smith qui a fait son match évidemment, mais les Harlequins nous ont montré qu’ils avaient de belles choses en magasin à nous faire découvrir, chapeau à eux.

Alex Dombrandt



Le puissant numéro huit anglais a fait mal à la défense bordelaise, par sa puissance physique mais en étant capable de faire jouer après lui. Il est notamment décisif sur le premier essai du match en effectuant une passe incroyable en tombant pour son demi de mêlée Will Porter. Il a porté son équipe, symbolisant toute la force de la troisième ligne des Harlequins.

Will Collier



Quelle prestation du pilier droit anglais. Il a symbolisé la puissance de la première ligne des Harlequins qui fait très mal à l’UBB dans l’exercice de la mêlée fermée, poussant à la faute girondins à six reprises. La mêlée des Harlequins a permis aux Anglais de reprendre le contrôle du match à chaque que les Girondins semblaient en mesure de faire basculer la rencontre en leur faveur.

Les flops

Matéo Garcia



Il avait été touché par la grâce en huitième de finale face aux Saracens, le jeune ouvreur de l’UBB n’a pas eu la même réussite face aux Harlequins. Il était à l’origine de l’essai de pénalité en faveur des Anglais dès la neuvième minute, écopant sur la même action d’un carton jaune. Il remplacé dès la pause par Yann Lesgourgues.



Lekso Kaulashvili



Le pilier gauche de l’Union Bordeaux-Bègles a rapidement été en difficulté dans l’exercice de la mêlée fermée. Il a aussi semblé souffrir de la chaleur et du rythme, en manquant cruellement de mobilité. Il a été remplacé à la pause par Ugo Boniface qui a aussi connu des difficultés en mêlée fermée mais qui s’est montré plus actif dans le jeu courant.

Tevita Tatafu



Il n’a pas eu son rendement habituel. Le puissant numéro huit de l’Union Bordeaux-Bègles n’a pas été le perce-muraille attendu. Son équipe n’a pas réussi à trouver de l’avancée derrière. Il a parcouru seulement 28 mètres ballon en main, ce qui est loin de ses standards. Il a d’ailleurs été remplacé dès la 50e minute par Bastien Vergnes-Taillefer.