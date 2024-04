Le manager rochelais a reconnu la supériorité du Leinster sur le quart de Champions Cup disputé ce samedi, qui a marqué la fin de la suprématie maritime dans la compétition. Le technicien regrettait tout particulièrement l’essai trop facilement concédé en début de deuxième période qui a ruiné les derniers espoirs de succès.

Peut-on parler de non-match au sujet de votre prestation collective ?

Un non-match ? Non, je ne pense pas, ce serait négatif pour le Leinster de présenter les choses ainsi. C’est facile à accepter : ils ont été plus précis, plus rapides, plus frais que nous. Après la mi-temps, ça a été le moment clé. On avait marqué juste avant la pause après 40 minutes moyennes. Mais on a donné un essai faible et ça a permis au Leinster de prendre confiance. Avec dix points d’écart, ils pouvaient encore avoir du doute mais plus après. Malheureusement pour nous, il faut accepter ça. La meilleure équipe a gagné. C’est important pour moi de féliciter le Leinster qui a atteint son objectif. On avait préparé un grand match mais nous n’avons pas été au niveau.

Sur quel secteur pensez-vous avoir perdu le match ? Vous n’avez jamais réussi à mettre la main sur le ballon…

C’est un arbitre qui récompense l’équipe qui a la balle. C’était clair. On a joué la première période face au vent et à moins 10 à la pause, on était assez content. Mais l’essai encaissé d’entrée nous a fait beaucoup de mal. À la fin, nous avons eu quelques pénalités mais c’était trop tard. Ce n’est pas le sujet de toute manière, l’équipe la plus performante a gagné.

Trouvez-vous des motifs d’espoirs pour la suite ? On a l’impression que vos centres avaient de l’énergie et auraient pu être déterminants pour vous aujourd’hui…

Oui et je l’ai d’ailleurs dit aux deux joueurs après le match. Je pense que leur meilleur niveau n’est pas loin, c’est hyper positif pour la suite. “Jo” et UJ ont fait beaucoup de bonnes choses, c’est dommage que l’on ait été un peu faible pour voir les espaces. De manière générale, on a eu du mal avec l’énergie.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Tawera Kerr-Barlow, sorti sur civière après une commotion ?

Je ne crois pas qu’il ait perdu conscience. Dans le vestiaire, à la fin, il était debout en tout cas.