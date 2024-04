Ce vendredi soir, dans le cadre de la 26e journée du championnat de France de Pro D2, le RC Vannes a battu l’US Dax, 42-10. Embêté par une belle équipe landaise pendant une demi-heure, mais devant à la pause (14-3), le RCV a ensuite déroulé en seconde période pour s’offrir un succès bonifié.

Embêté à Soyaux la semaine passée (22-22), et vainqueur d’un seul de ses quatre derniers matchs, le RC Vannes n’avait pas le droit à l’erreur, ce soir face à Dax, sous peine de quitter le top deux. Contre les Landais, les Bretons ont rempli leur mission, puisqu’ils se sont imposés, 42-10. Grâce à ce succès, ils conservent leur seconde place au classement. Le promu dacquois, de son côté, est maintenant sixième.

Sous le soleil de la Rabine, Dax et son équipe remaniée ont montré un visage séduisant dès le coup d’envoi de la rencontre. En Bretagne, les hommes de Jeff Dubois ont vite mis la main sur le ballon, ont décidé d’envoyer du jeu à tout-va, et après dix minutes, les Landais s’étaient déjà créé trois occasions. Ils avaient d’abord refusé de prendre les points pour aller en touche, avant de cafouiller le lancer (3e). Il y avait eu, ensuite, une interception de Guillaume Bouche sur une passe de Maxime Lafage, mais l’ailier avait été poussé en touche par Thibault Debaes à cinq mètres de l’en-but (5e). Enfin, sur un joli lancement dans les 22 mètres adverses, ce même Debaes gagnait à nouveau son duel face à Bouche en bout de ligne, pour sauver son équipe (8e).

Dax a eu des occasions…

Dominateur et surprenant (si tant est qu’on puisse dire qu’une équipe surprend encore après 26 journées), Dax a finalement ouvert le score grâce au pied d’Hugo Cerisier (0-3, 11e), venant ici punir une faute au sol d’Andy Bordelai. Séduisants, les Landais auraient pu espérer prendre le large au score avec une touche un peu plus souveraine (3 ballons perdus en 18 minutes) ou si Maxime Lafage n’avait pas fait ce sublime retour défensif sur Théo Duprat (22e), après une course folle de l’arrière rouge et blanc.

Devant son public, et après avoir laissé passer l’orage, même si elle a été maladroite en l’air et dans le jeu courant, Vannes a retrouvé de l’avancée grâce à un jeu direct et des courses tranchantes. Les Bretons ont néanmoins dû attendre la 35e minute et un essai en force de Francisco Gorrissen pour débloquer leur compteur (7-3). Ils ont même su doubler la mise dans le temps additionnel, grâce à Michael Ruru, qui a terminé le travail démarré un peu plus tôt par une grosse charge de Joe Edwards (14-3, 40+2e). Ainsi, le RCV, pas forcément sexy, mais diablement efficace, virait en tête à la pause.

Vannes accélère en seconde période

Les partenaires de Francisco Gorrissen sont, ensuite, revenus avec un tout autre visage sur le terrain. Derrière des ballons rapides, ils ont vite pris le dessus sur Dax et le large au score. Maxime Lafage, grâce à une feinte de passe, a trompé la défense landaise et s’est offert un essai sous les poteaux (21-3, 43e). Cinq minutes plus tard et après une nouvelle percée de Lafage, les Bretons ont obtenu un essai de pénalité. Pour cause, sur cette action, Théo Duprat a été reconnu coupable d’un en-avant volontaire par M. Coulon. Il a reçu un carton jaune et son équipe a vu le score s’alourdir (28-3, 48e). C’est donc en supériorité numérique que, dans la foulée, Alex Arrate, bien servi par Robin Taccola, a inscrit le cinquième essai des siens (35-3, 53e).

Dans une fin de rencontre sans suspens, Maxime Delonca, sur ballon porté, a réduit l’écart au score (35-10, 66e), mais son équipe a terminé la rencontre en infériorité suite au carton jaune reçu par Sylvère Reteau (71e, en-avant volontaire). Ximun Bessonart, en force, a alourdi la note (42-10, 76e), alors qu’Arnaud Aletti a été sanctionné d’un carton jaune, sur cette même action, pour l’indiscipline générale. Thibault Debaes, sur la dernière action, a aussi reçu un jaune après un acte d’antijeu (79e). Le score, lui, n’a plus bougé.