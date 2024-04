Pro D2 – Grenoble a surclassé Aurillac vendredi soir au stade des Alpes. Un succès bonifié 55-10, avec 9 essais inscrits par les Isérois. Dominateurs, les Grenoblois ont renversé les Aurillacois et multiplié les coups d’éclat. Surtout, ils signent un cinquième succès consécutif. Au classement, le FCG s’invite dans le top 6 à l’issue de cette 26e journée de championnat.

Après avoir décroché un précieux succès sur la pelouse de Nevers il y a une semaine, le FC Grenoble avait l’occasion de poursuivre sa remontée au classement, en défiant le Stade aurillacois sur la pelouse du stade des Alpes dans le cadre de la 26e journée de Pro D2. C’est réussi et avec la manière, les Isérois s’imposent ainsi avec bonus offensif : 55-10.

Depuis début mars, Steeve Blanc-Mappaz et ses partenaires enchaînent les succès. Vendredi soir, les Grenoblois s’offrent ainsi une cinquième victoire consécutive dans ce championnat. Très rapidement largement dominateurs en mêlée, les Isérois appuient sur l’accélérateur et malmènent la défense adverse. Ils varient parfaitement le jeu autour de leur animateur Sam Davies et signent très vite des essais. Par Wilfried Hulleu (12e et 21e) lorsqu’ils sont en mode "festival de cannes" et par Pio Muarua (17e) quand ils sortent les actions en mode bulldozer. Dans les deux cas, cela fait mouche et ils marquent aussi en première main, via Romain Fusier, servi sur une douce remise à l’intérieur de Sam Davies (28e). À la demi-heure de jeu, le FCG mène déjà 22-3, et 4 essais à 0…

Grenoble reçu cinq sur cinq

En face, les Aurillacois finissent tout de même par réagir. Le puissant Beka Shvangiradze renverse plusieurs adversaires et réduit l’écart (22-10, 32e). Mais cela n’est que provisoire, Romain Trouilloud s’invite à la fête, scorant suite à un petit service au pied de Bautista Ezcurra (37e). À la pause, le FCG a déjà réalisé un écart irrémédiable au tableau d’affichage (29-10).

Sérieux, les Isérois ne vont pas baisser de pied dans le deuxième acte. Avec un essai de Pio Muarua en sortie de mêlée (45e), puis de Lilian Rossi sur ballon porté (53e). Les locaux jouent alors tous les ballons, même dans le désordre. Et trouvent toujours une solution à leur côté, les poussant à tenter des passes après-contact au coeur de la défense cantalienne. Les visiteurs sont dépassés et ne peuvent que constater les nouveaux essais inscrits par Romain Trouilloud (62e) et Thomas Lainault (78e). Les Grenoblois s’imposent 55 à 10, grâce à 9 essais empilés dans ce match. Au classement, le FCG est assuré de boucler cette 26e journée dans le top 6 de ce championnat de Pro D2. Lors de la prochaine journée, Grenoble se déplacera à Biarritz tandis qu’Aurillac accueillera Béziers. Reçus cinq sur cinq sur leurs dernières rencontres, les Isérois pourraient bien être les invités de dernière minute en phase finale. En pleine confiance, ils ne seraient pas évidents à affronter !