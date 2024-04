Pro D2 – Béziers déroule face à Valence Romans et reste au contact de la tête

À domicile, Béziers a largement dominé le promu valentinois (56-24), marquant huit essais au passage. Avec notamment un triplé pour le serial marqueur Costa Storti, les Biterrois se sont montrés impitoyables et recollent au Top 2 lors de cette 26ème journée de Pro D2.

Battu par Rouen-Normandie vendredi dernier, Béziers a remis les pendules à l’heure à domicile. Confirmant ses bonnes dispositions à la maison (12 victoires en 14 matchs désormais), les Biterrois n’ont fait qu’une bouchée d’une équipe de Valence Romans remaniée pour l’occasion. Large succès 56-24 pour les hommes de Pierre Caillet, auteurs de huit essais dont trois signés par le seul Raffaele Costa Storti. Les Damiers, qui restaient sur deux succès consécutifs, encaissent un treizième revers à l’extérieur en autant de rencontres.

Béziers s’offre un festival offensif

La meilleure attaque du championnat était attendue face à la deuxième meilleure défense. À l’arrivée, il n’y aura pas eu de match, ou presque. Orphelin de ses ailiers Vargas et Mawalu, Valence Romans avait pourtant réalisé un premier quart d’heure intéressant. Mais les Biterrois étaient bien décidés à marquer le coup devant leur public. Un doublé en force de Wilmar Arnoldi plus tard (14-0, 15' et 27'), le promu drômois se retrouvait dos au mur. Une courte réaction illustrée par l’essai opportuniste de Joris Moura (14-7, 38'), profitant d’un en-avant devant sa ligne de Reau, contrecarrait légèrement les plans des locaux, plus que jamais portés vers l’avant. À l’image de ce long temps-fort négocié après la sirène, conclu en coin par Costa Storti sur un service de Marques, d’ailleurs impeccable au pied (21-7, 40+3').

On n’arrête plus Costa Storti

Trahi par son indiscipline et largement dominé en mêlée, le promu valentinois voyait les flèches héraultaises filer en seconde période. Insaisissable, le Portugais Costa Storti s’offrait finalement un triplé (48', 51') – le voici à 20 essais inscrits cette saison – avant une fin de rencontre totalement débridée. Valence Romans réduit à 13 (cartons jaunes pour Pena et Dupas), Béziers ne s’arrêtait pas en si bon chemin. Akhaladze (63'), Short (78') et Dreuille (80+1') alourdaient une addition rendue, entre-temps, moins salée par Ben Neiceru. Auteur d’un doublé pour les visiteurs (55', 68') mais averti en fin de première période, le trois-quart centre fidjien a symbolisé la prestation de son équipe, vaillante mais trop limitée et fautive pour ramener un point d’Occitanie.

Ce festival offensif est synonyme de victoire à cinq points pour Béziers, toujours 3ème au classement à seulement deux unités du nouveau leader, le RC Vannes. Valence Romans reste, de son côté, 12ème avec une marge confortable sur la zone rouge avant de recevoir Agen lors de la prochaine journée.