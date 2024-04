À chacun sa surprise : si La Rochelle ne peut finalement pas compter sur la présence de Brice Dulin à Dublin, le Leinster a choisi de se passer de Josh Van der Flier dans son XV de départ pour le quart de finale de Champions Cup opposant, ce samedi, les deux ténors. À noter aussi que le centre Gary Ringrose est trop juste pour ce sommet, tout comme le vétéran Cian Healy.

Titulaire incontournable du Leinster d’ordinaire, comme c’était le cas face à Leicester en 8e de finale, Josh Van der Flier sera remplaçant pour le choc des quarts de finale de Champions Cup face à La Rochelle, ce samedi.

Le meilleur joueur du monde 2022 doit céder son numéro 7 à Will Connors. À noter que l’Irlandais de 28 ans (9 sélections) avait été précieux dans le succès irlandais à Deflandre, en décembre, pour ce qui est, à ce jour, sa seule titularisation de la saison en Champions Cup. Ce sera la troisième fois, seulement, de sa carrière qu’il commencera un match dans la compétition. Le deuxième et dernier changement par rapport à la composition alignée face à Leicester, samedi dernier, vient du remplacement de Ross Molony par le plus puissant et robuste Jason Jenkins en numéro 5, James Ryan étant encore indisponible.

Un banc en 6-2 pour contrer le pack rochelais

Toujours devant, Cian Healy, longtemps incertain en raison d’une blessure à une jambe, a dû déclarer forfait. Le pilier gauche vétéran ne prendra pas part à son 110e match de Coupe d’Europe, ce qui lui aurait permis d’effacer des tablettes le record de Ronan O’Gara. Un temps espéré, le convalescent Gary Ringrose n’est pas encore en pleines possessions de ses moyens. Ce sera une nouvelle fois le jeune Jamie Obsorne (22 ans) qui fera la paire avec Robbie Henshaw au centre. Enfin, sans surprise au regard du défi qui attend son pack, le Leinster a, comme La Rochelle, opté pour une répartition à six avants et deux trois-quarts sur le banc.

Le XV de départ du Leinster : 15. Hugo Keenan ; 14. Jordan Larmour, 13. Robbie Henshaw, 12. Jamie Osborne, 11. James Lowe ; 10. Ross Byrne, 9. Jamison Gibson-Park ; 7. Will Connors, 8. Caelan Doris (cap.), 6. Ryan Baird ; 5. Jason Jenkins, 4. Joe McCarthy ; 3. Tadhg Furlong, 2. Dan Sheehan, 1. Andrew Porter.

Remplaçants : 16. Ronan Kelleher, 17. Michael Milne, 18. Michael Ala’alatoa, 19. Ross Molony, 20. Jack Conan, 21. Luke McGrath, 22. Ciaran Frawley, 23. Josh van der Flier.