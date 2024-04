Si la province reste une formidable machine à gagner, son jeu paraît moins huilé et fringant ces derniers temps. Tout étant relatif...

Brian O’Driscoll, légende du Leinster et du XV du Trèfle, a dit tout haut, en début de semaine, ce que nombre d’observateurs pensent du côté de Dublin et encore plus partout ailleurs sur l’île Emeraude : ce Leinster paraît moins impressionnant et brillant que la saison dernière.

"Son attaque me semble moins fluide depuis le départ de Stuart Lancaster au Racing 92, a relevé le centre aux 133 sélections dans le podcast Off The Ball. C’est difficile de tout analyser parce que je ne suis pas au courant du contenu des séances mais je dis ça au regard de la qualité des prestations par rapport à certains matchs plus fluides sous Stuart Lancaster, en particulier l’année dernière et celle d’avant. Je ne pense pas que l’attaque soit aussi forte qu’avant."

88,9 % de succès, tout de même

Aux yeux du consultant, cette impression visuelle tient plus d’un changement d’ADN que d’une baisse de niveau global : "C’est probablement dû au plan de jeu de Jacques Nienaber qui se concentre principalement sur la défense, il n’y a plus l’état d’esprit offensif de Stuart Lancaster." À l’en croire, cette nouvelle approche n’augure pas nécessairement d’un déclin. Il est pour l’heure question de transition : "Je pense qu’une équipe défensivement intelligente comme le Leinster de Nienaber finira par avoir un système très, très efficace, mais cela va prendre du temps." Alors, certes, la province est l’équipe qui utilise le plus le jeu au pied (53,1 % de ses possessions se concluent par du jeu au pied) et elle marque moins que lors de la campagne passée (31,8 contre 36,75). Mais ses 88,9 % de victoires depuis le début de la saison suffisent à rappeler à quel point la Blue Army reste une redoutable mécanique.